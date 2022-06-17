王心凌「乘風」壓潔西卡奪人氣王 微甜辣飆草東神曲

王心凌（右）與譚維維同組的「山海」舞台，二公大獲全勝。(圖:芒果TV提供)

王心凌 憑參加第三季中國女團選秀節目「乘風破浪」人氣再翻紅，今播出二公（第二次公演），她與譚維維同組，挑戰樂團草東沒有派對的經典歌曲「山海」，對上薛凱琪與劉戀演唱的「夢中人」，2人以搖滾、互飆高音燃炸舞台，獲得極大迴響，成功奪下冠軍。

她經歷一公舞台失敗，淚送隊友離開，坦言一度傷心低落到想回家，但到了二公組隊環節，她與譚維維一組經討論後訂下「山海」舞台，王心凌又重振旗鼓，與譚維維在溝通訓練中不斷磨合，慢慢培養出默契。王心凌之前在微博 自比是海，而譚維維則回覆要做她一直倚靠的山，培養出的深厚感情可見一斑。

王心凌（右）與譚維維同組的「山海」舞台，一出場就氣勢十足。(圖:芒果TV提供)

王心凌演出以挑染的波浪大旁分捲髮配上烈焰紅唇，蓬蓬袖上衣微露香肩與黑色短褲，腳踩個性十足的過膝馬靴，和譚維維互飆高音的場面，讓金曲製作人荒井十一都直接站起來高喊：「雞皮疙瘩都起來了！真的是驕傲！」那英更是直接稱讚：「王心凌敢於唱一首跟她完全不搭的歌，她就是一種蛻變。」獲勝時她和譚維維更是開心到在台上又抱又跳。

錄製完二公後，王心凌表示，無論是之前的演唱會，還是「乘風破浪」的公演舞台，上台前都會緊張，但聽到了觀眾的尖叫與支援後，又能得到滿血的力量，這種感覺非常過癮。此外，在最新公布的主題競演個人喜愛度榜單，王心凌首度奪下了第一名，人氣力壓潔西卡(鄭秀妍)、阿嬌 、阿Sa等藝人。

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