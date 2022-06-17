陳喬恩終於推新作 醉後「折騰小鮮肉一夜」收視居冠

陳喬恩主演「遇見璀璨的你」，飾演金牌經紀人獨孤若男。（圖：愛奇藝圈際站提供）

43歲演員陳喬恩在中國發展多年，因一檔真人秀結識小9歲的馬來西亞富二代Alan，兩人更於今年3月結婚。不過陳喬恩2019年認愛後，工作積極度大減，許多粉絲遲遲等不到新作品，網友更嘲諷她「戀愛腦不工作」；最近她終於「營業」，推出主演電視劇「遇見璀璨的你」。本人還親自在Instagram發文宣傳。

陳喬恩在「遇見璀璨的你」中扮演金牌經紀人獨孤若男，搭檔29歲小鮮肉金瀚，兩人在不斷的試探和摩擦中產生情愫，最後攜手追求事業和愛情。劇中兩人不乏互動，其中一場戲是陳喬恩酒後摟住金瀚又親又抱，隔天醒來想裝沒事，卻被金瀚吐槽：「妳昨晚折騰我一宿啊，翻臉不認人是不是？」喜感劇情讓觀眾好消化。

該劇15日首播，收視率馬上居冠，可見陳喬恩雖然兩年沒作品，號召力仍在。

其實，陳喬恩認愛後屢被網友嘲諷：「都忘了上次看陳喬恩的戲是哪部了。」她自己都放在心上，近期曾在社群 發長文分享心裡話，吐露近兩年「慢生活」的主因。

陳喬恩說，疫情 改變了世界，也改變了不少人的生活軌道，坦言確實推掉了很多工作邀約，但最大的原因是愛貓有癌症 ，她擔心離開太久愛貓病情惡化，見不到了，對她來說將會是永遠的遺憾。

她也分享近況，表示過得很好，很快樂，也同樣想念工作熱愛工作，並向粉絲保證：「我再次和你們見面，那會是一個完全不同的我。」