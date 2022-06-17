吳尊一家移居北京後 首次解封出遊直喊「幸福」

吳尊帶兒女體驗按摩。（取材自微博）

汶萊籍男星吳尊3月底帶著兒女和妻子，一家四口移居中國，沒想到搬完家僅過了一周就遭遇上海封城，只能悶在家中；隨後一家又轉往北京 生活，但是北京5月也因疫情緊張禁外食、電影院 關閉。最近北京也終於解封，吳尊一家人曬出到餐廳用餐、看電影、按摩等娛樂行程，網友猜測他可能是到當地錄製節目。

吳尊（左）全家移居中國2個半月碰上疫情嚴峻，半年來難得去餐廳聚餐。（取材自微博）

吳尊PO文表示：「生活慢慢的恢復正常…雖然還沒百分之百…未來也很不確定…但我們已經很知足了。每晚睡覺前都跟NeiNei和Max說…我們要把握當下，樂觀珍惜每一刻…感恩所有。」

吳尊透露一家人已半年沒在餐廳用餐、一年沒進電影院看電影，直呼：「幸福！」只見曝光的照片中，吳尊帶家人大啖北京烤鴨，還攜兒女NeiNei和Max去剪頭髮、體驗按摩，一家人並逛起商場、看電影「侏儸紀世界3」。

吳尊(左)一家四口進電影院看電影幾乎「包場」。（取材自微博）

網友發現照片中，一家人四周座位都沒人，發問：「這影廳怕不是給你一家四口包場啦？」吳尊親自回覆：「沒錯，因為下午都沒人看哈哈。」此外，有人發現吳尊的兒女在中央電視台大樓前合影，猜測：「吳家四寶這是錄了什麼節目嗎？」

吳尊近年演藝工作多在中國，因此帶家人移居、並打算讓兒女學中文。如今好友劉畊宏憑健身 直播暴紅，前「飛輪海」隊友辰亦儒也持續靠直播帶貨、健身圈粉，外界也好奇吳尊的未來動向。日前網路瘋傳吳尊簽約劉畊宏同家網紅公司，也將開直播健身，廣告價高達6位數，對此吳尊工作室予以否認。另有網友喊話他參加選秀節目「披荊斬棘的哥哥」，但也有人留言：「尊哥一直都挺紅，不需要這種熱度」、「他唱歌就算了，別互相折磨了」，網路上呈現不同意見。