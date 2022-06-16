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「警察榮譽」白鹿獲封跺腳女王 曝張若昀片場煮麵餵食

記者楊起鳳／即時報導
白鹿飾演基層警察。(圖:愛奇藝國際站提供)
白鹿飾演基層警察。(圖:愛奇藝國際站提供)

張若昀、白鹿主演中國電視劇「警察榮譽」，講述了他們在平陵市八里河派出所歷經各類案件洗禮，並在老警察的言傳身教下迅速成長，最終成為合格人民警察的故事。張若昀、白鹿接受愛奇藝影音專訪，暢談幕前幕後的拍攝趣事，有一場張若昀狼吞虎嚥吃飯的戲，他透露因為導演丁黑要求很高，反覆拍了多次，結果一場戲吃出兩天飯量，「那場拍的可多遍了，丁導的鏡頭特別全面、機位也多，我第二天都沒吃飯！」

白鹿分享印象最深的一場戲，是被「周生如故」裡的媽媽劉威葳打了一巴掌，她說：「威葳姐來的時候，我非常的驚喜，那時我才拍完『周生如故』，剛去『警察榮譽』又見到她。這回不是演我媽了，但還是特別親切。」白鹿還打趣跟劉威葳說：「妳打我一巴掌，是我上輩子特別不聽話！」這場戲也成為「周生如故」播畢後的驚喜彩蛋。

張若昀(右)飾演熱血警察李大為。(圖:愛奇藝國際站提供)
張若昀(右)飾演熱血警察李大為。(圖:愛奇藝國際站提供)

張若昀在拍攝時也即興發揮，考驗了影帝前輩王景春的憋笑能力，有一場戲在派出所裡，張若昀要將涉案人物的名字寫在紙條上遞給王景春，由於劇本沒有寫到涉案人物人名，拍攝時，張若昀靈機一動寫上導演姓名「丁黑」，但王景春發揮影帝實力沉著演完，讓張若昀直呼：「他居然忍住了，但喊卡之後我們都笑到不行！」白鹿則讚前輩王景春反差最大，外表看似嚴肅，「相處後才發現他特別愛開玩笑，是現場最活躍氣氛的人。」

「警察榮譽」演員們戲裡的好感情延續到戲外，也經常互虧對方，張若昀笑封白鹿是「跺腳女王」，白鹿無奈解釋，有一天在片場不經意地跺了一下腳，就被張若昀誇張模仿，結果全劇組竟開始風靡那個跺腳姿勢，「我也不知道為什麼，反正能讓大家笑一笑，也挺好的。」而白鹿則稱讚張若昀手藝好，「他是麵食愛好者，我們幾個經常被他喊到車上，去吃他煮的麵條，意麵、炸醬麵、各種麵、煎羊排，經常被他投餵！」

警察 導演

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