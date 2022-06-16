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劉亦菲新戲激吻陳曉 女星曝她「真面目」

記者杜沛學／綜合報導
陳曉(右)與劉亦菲在「夢華錄」中有許多親密戲。（取材自微博）
陳曉(右)與劉亦菲在「夢華錄」中有許多親密戲。（取材自微博）

中國男星陳曉與女星劉亦菲主演的「夢華錄」是近來討論度頗高的古裝偶像劇之一，加上這是劉亦菲相隔16年再度回歸小螢幕，更加受到矚目。兩人在劇中有許多親密戲，傳出陳曉拍攝「夢」劇時，老婆陳妍希幾乎天天探班，劉亦菲問：「你老婆怎麼天天來？」陳曉則回：「妳顏值高啊。」

這段對話看似逗趣，但在微博傳出後，有網友認為是刻意炒話題，且是劉亦菲單方面的「營銷」方式，「一句話抬高了誰、貶低了誰，又表達了什麼思想？」但陳曉受訪時的確曾讚劉亦菲：「長得就是很天仙的感覺，但是她其實是一個對待身邊的對手、工作人員，都是非常親和力的一個人。」兩人討論對戲的過程中也很有默契，且「夢」劇是他拍過吻戲最多的一部戲，因此也有網友認為，陳妍希探班、盯場很正常。

因演出周星馳執導的電影「美人魚」走紅的林允，在「夢華錄」中飾演江南第一樂手「宋引章」。林允透露和劉亦菲因為演戲變成好友，但沒想到「神仙姐姐」私下根本不仙，其實比較像宅女，平時她和劉亦菲、柳岩私下最常聊餐廳和化妝品，無話不談感情甚好

林允說，「我們什麽都聊，比如劇組附近有什麽好吃的店，或者是有什麽好用的護膚品之類的」，她更透露自己在戲中演出琵琶坊教頭，戲外卻吃盡苦頭，手指上都是傷口，話雖如此，她仍不忘感謝劇中負責妝髮、道具的工作人員，才得以讓她美美出現在鏡頭前，嘴甜又相當有禮貌地將功勞歸給劇組人員，也難怪從出道至今都被周星馳一路疼愛，成為首例和星爺合作最久的星女郎。

林允（左）談到周星馳60歲生日將至，自己準備好了驚喜禮物。（取材自微博）
林允（左）談到周星馳60歲生日將至，自己準備好了驚喜禮物。（取材自微博）

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