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馮德倫蓄鬍緝毒 曝「眼技」輸梁朝偉

記者楊起鳳／綜合報導
馮德倫(右)重返演員行列蓄鬍新造型有原因。（圖：愛奇藝國際站提供）
馮德倫(右)重返演員行列蓄鬍新造型有原因。（圖：愛奇藝國際站提供）

港星馮德倫在懸疑緝毒警匪劇「暗夜行者」，飾演緝毒警察廖永嘉，角色亦正亦邪的人格特質，演技受到好評，他接受亞太媒體訪問時，表示自己隔了一段時間才以演員身分推出新作品，希望能給觀眾新鮮感，角色最大的挑戰，他認為是要演到「正邪莫辨」，讓觀眾不斷猜他究竟是好人還是壞人，「有點像是在跟觀眾玩一個遊戲。」

馮德倫劇中以花白鬍子造型登場，盡展熟齡大叔魅力，這幾年他私下也經常蓄鬍，他笑說：「當鬍子留很多時，其實是沒有很舒服的。」但他透露了蓄鬍的原因之一，原來是他近年來轉戰幕後當導演，「尤其是在外國當導演的時候，因為亞洲人視覺上看起來比較年輕，雖然我的年紀不小，但看起來不像，所以我會留鬍子讓自己看起來比較成熟、嚴肅。」

另外，他在劇中的「眼神」相當犀利有戲，網友評論他「光一個眼神就足以令人害怕」，問他是否有琢磨「眼技」？他謙虛笑說：「沒有耶，這個可能要問梁朝偉，他才是專家！」

「暗夜行者」中有不少令人熱血沸騰的動作戲，槍戰、肉搏、爆破樣樣都來，馮德倫說這次參與拍攝很有親切感，因為無論是攝影，還是呈現出的效果，都特別有港片風味。在演員、導演、製作人角色間轉換的他，也在拍攝「暗夜行者」後也觀察到全球動作片也進入一個新的循環，非常開心拳拳到位的港式動作風格又重新獲得觀眾青睞。

飾演緝毒警察卧底的李易峰、宋軼談到最難忘的一場戲，他們不約而同表示，是一場兩人在冷凍車裡與死豬一起拍攝的戲，李易峰面露難色的說：「第一次拍的時候，是真的把死豬放進冷凍車，那個味道真的是太不好了！」宋軼也直呼：「那個味道讓人挺有生理反應的，我們一進去就開始閉氣，喊卡就趕緊到外面呼吸。」後來兩人跟導演商量，味道觀眾是聞不到的，之後那場景的拍攝才改用道具。

導演 警察 梁朝偉

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