湯唯訪問中突牽手男星 「呆萌模樣」反圈粉

宣傳電影「分手的決心」，朴海日（右）欲讓湯唯（左）先答，湯唯誤會意思牽手。 （視頻截圖）

中國女演員湯唯 與南韓 導演金泰勇結婚後定居南韓，她與男星朴海日主演朴贊郁的電影「分手的決心」，日前前進坎城影展 大獲好評，結束坎城之旅後則開始南韓的宣傳活動。近日曝光的一段受訪影片中，湯唯因為會錯意，突然牽起朴海日的手，呆萌反應讓網友看了直呼「太可愛了」。

影片花絮中，朴海日想讓湯唯先回答而伸出手，不料湯唯誤解了對方「女士優先」的手勢，低頭看了一眼後以為朴海日是做出牽手的邀請，面露疑惑便牽起朴海日的手，而朴海日則禮貌性牽著，沒因慌張而突然放開。

花絮曝光後，南韓網民陷入湯唯的魅力當中，笑稱「這反應是狗狗嗎？好可愛好可愛」、「歐尼好呆萌」、「太有魅力了」，還有網友直接留言「哈哈哈」，意外之舉讓人看了很歡樂。

先前湯唯隨「分手的決心」前往坎城影展，首映獲得觀眾全場起立鼓掌8分鐘，不少外媒都給予高度評價，湯唯飾演失足喪命登山客的妻子，與飾演刑警的朴海日發展出一段懸疑禁忌之戀，該電影預計在7月22上映，讓廣大影迷相當期待。

湯唯2006年出演李安電影「色戒」一舉成名，後來她往香港發展，與張學友合作電影「月滿軒尼詩」，該作品獲得不少影展的提名肯定，間接認可湯唯的演技精湛；2009年湯唯與南韓演員玄彬主演電影「晚秋」，湯唯憑藉該片打入南韓市場，更獲得多項國際影展的最佳女主角獎。

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