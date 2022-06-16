我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂前一天 共和黨議員帶人參觀 遭調查鎖定

川普、拜登都出局 2024大選 馬斯克表態挺德桑提斯

湯唯訪問中突牽手男星 「呆萌模樣」反圈粉

娛樂新聞組／綜合報導
宣傳電影「分手的決心」，朴海日（右）欲讓湯唯（左）先答，湯唯誤會意思牽手。 （視頻截圖）
宣傳電影「分手的決心」，朴海日（右）欲讓湯唯（左）先答，湯唯誤會意思牽手。 （視頻截圖）

中國女演員湯唯南韓導演金泰勇結婚後定居南韓，她與男星朴海日主演朴贊郁的電影「分手的決心」，日前前進坎城影展大獲好評，結束坎城之旅後則開始南韓的宣傳活動。近日曝光的一段受訪影片中，湯唯因為會錯意，突然牽起朴海日的手，呆萌反應讓網友看了直呼「太可愛了」。

影片花絮中，朴海日想讓湯唯先回答而伸出手，不料湯唯誤解了對方「女士優先」的手勢，低頭看了一眼後以為朴海日是做出牽手的邀請，面露疑惑便牽起朴海日的手，而朴海日則禮貌性牽著，沒因慌張而突然放開。

花絮曝光後，南韓網民陷入湯唯的魅力當中，笑稱「這反應是狗狗嗎？好可愛好可愛」、「歐尼好呆萌」、「太有魅力了」，還有網友直接留言「哈哈哈」，意外之舉讓人看了很歡樂。

先前湯唯隨「分手的決心」前往坎城影展，首映獲得觀眾全場起立鼓掌8分鐘，不少外媒都給予高度評價，湯唯飾演失足喪命登山客的妻子，與飾演刑警的朴海日發展出一段懸疑禁忌之戀，該電影預計在7月22上映，讓廣大影迷相當期待。

湯唯2006年出演李安電影「色戒」一舉成名，後來她往香港發展，與張學友合作電影「月滿軒尼詩」，該作品獲得不少影展的提名肯定，間接認可湯唯的演技精湛；2009年湯唯與南韓演員玄彬主演電影「晚秋」，湯唯憑藉該片打入南韓市場，更獲得多項國際影展的最佳女主角獎。

來源：YouTube

湯唯近日為電影「分手的決心」接受採訪，途中可愛的舉動擄獲網友們的心。（取材自微博...
湯唯近日為電影「分手的決心」接受採訪，途中可愛的舉動擄獲網友們的心。（取材自微博）

湯唯 南韓 坎城影展

上一則

防彈少年團休團 公司股價暴跌 粉絲猜要當兵

下一則

宣傳「貓王艾維斯」 湯姆漢克斯傳手抖不停

延伸閱讀

湯唯訪問中突然牽手男星 呆萌模樣網笑翻：好可愛

湯唯訪問中突然牽手男星 呆萌模樣網笑翻：好可愛
任正非小女​兒姚安娜新作 奪坎城短片金棕櫚殊榮

任正非小女​兒姚安娜新作 奪坎城短片金棕櫚殊榮
坎城影展／韓流發威 宋康昊稱帝 伊朗影后擊敗湯唯

坎城影展／韓流發威 宋康昊稱帝 伊朗影后擊敗湯唯
朴贊郁4度闖坎城 新片湯唯沒裸露場面

朴贊郁4度闖坎城 新片湯唯沒裸露場面

熱門新聞

趙薇。取材自Instagram

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

2022-06-11 00:08
卓亨瑜（右）曾在「三生三世十里桃花」擔任楊冪的替身。圖／摘自微博

被傳花6年「整成楊冪」 女星嫁豪門兒正臉曝光網驚呆

2022-06-12 13:46
具俊曄9日在南韓全州舉辦泳池DJ秀。取材自Instagram

大S不要看 具俊曄狂歡派對現場曝光 比基尼美女擠滿滿

2022-06-10 01:46
張晨光在直播中帶貨被酸民罵到痛哭。（取材自臉書）

張晨光中國直播曾挨罵「晚節不保」落淚 返台近況曝光

2022-06-14 01:50
葛斯齊認為王心凌私下也表裡如一。圖／摘自臉書

葛斯齊開直播爆料王心凌 揭她私下真面目

2022-06-13 12:42
王心凌在「乘風破浪」二公舞台拿下勝利。(取材自微博)

王心凌「乘風破浪」二公贏了 女星嗆阿嬌被淘汰網叫好

2022-06-09 08:57

超人氣

更多 >
華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應
彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠
已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎

已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度
前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚