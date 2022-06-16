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許光漢私約張鈞甯被拍 好感情畫面曝光 網友拱「在一起」

記者黃保慧／綜合報導
許光漢（左圖）缺席金曲獎，和張鈞甯在中國大陸拍電影。（取材自微博）
許光漢（左圖）缺席金曲獎，和張鈞甯在中國大陸拍電影。（取材自微博）

因演出「想見你」男主角而走紅的許光漢，今年以首張專輯入圍金曲33新人獎，但他因為要拍攝新片，確定不會出席典禮；據了解，他和女星張鈞甯正在拍攝翻攝自西班牙電影的新電影「看不見的客人」，近日他們就被直擊在拍攝地一同外出聚餐；照片可見兩人互動自然，不時還打鬧，感情相當好，

許光漢及張鈞甯被媒體拍到與助理在海南島餐廳聚餐，許光漢穿著相當休閒，張鈞甯也是一身簡單打扮，白襯衫搭配黑色休閒褲。期間許光漢和助理外出找廁所，沒多久張鈞甯也和助理走出來，到附近店家挑選紅酒，之後才返回餐廳用餐。

聚餐結束後，張鈞甯在門口和助理們繼續聊天，過了一會兒，許光漢和助理走來。他被拍到雙手推著張鈞甯肩膀，往前走到車旁，女方和助理笑鬧一陣後上車離開，許光漢也搭車出發，看起來關係挺好。

高顏值男神、女神聚餐被八卦媒體跟拍，有網友驚呼「他們在一起了嗎？」隨即有人留言「一起拍戲的」、「好友聚餐，友誼長存」，同時也有人敲碗「在一起」、「和女神聚餐耶」。據微博傳出的消息，「看不見的客人」故事背景設定在東南亞，5月在海南陵水開拍。

「看不見的客人」是西班牙懸疑犯罪，這次翻拍主演除了有許光漢、張鈞甯，還有金馬影后惠英紅。而許光漢和張鈞甯合體畫面一曝光，不少粉絲也相當期待電影上映。

許光漢及張鈞甯被媒體拍到與助理在海南島餐廳聚餐。（取材自微博）
許光漢及張鈞甯被媒體拍到與助理在海南島餐廳聚餐。（取材自微博）
許光漢及張鈞甯被媒體拍到與助理在海南島餐廳聚餐。（取材自微博）
許光漢及張鈞甯被媒體拍到與助理在海南島餐廳聚餐。（取材自微博）

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