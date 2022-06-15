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「與鳳行」首擔任監製 趙麗穎戲服換不停

娛樂新聞組╱綜合報導
趙麗穎首次擔任「與鳳行」監製，在前導片中連換四套高級訂製服。(取材自微博 )
趙麗穎首次擔任「與鳳行」監製，在前導片中連換四套高級訂製服。(取材自微博 )

中國藝人趙麗穎、林更新繼2017年「楚喬傳」之後，再度攜手合作古裝劇「與鳳行」，該劇改編自九鷺非香同名小說，同時也是趙麗穎首次擔任監製。

綜合媒體報導，「與鳳行」講述世間只餘最後一個神君行止，與魔界銜珠而生的女王爺沈璃，被一場看似不經意的交易緊緊地扭結在了一起的故事。

「與鳳行」官方微博與趙麗穎工作室日前釋出趙麗穎單獨拍攝的同劇前導片與概念照，立即引起網友熱議。她可甜可颯，不管是在眼神展現魔女殺氣，還是後期戀愛的甜蜜浪漫，都是信手拈來。

香港01報導，趙麗穎在前導片及概念照共換四套高級訂製服，設計來自俄國、義大利及紐約等設計師品牌，這個發想是古偶劇的創舉，推測應該是趙麗穎方當初接下該戲的條件之一。

近日也有網友曝光趙麗穎在「與鳳行」的定裝造型，只見她有別以往的彩色古裝戲服，主要走黑色調，身後有黑色大披風。領口交接處及腰身綴以精緻皮革裝飾，兩袖還以金飾進行收縮，扎著高馬尾的她頭戴金冠，整個人威風凜凜，頗符合原著「魔界最強大守護者，被譽為一代戰神，手中一把銀槍平四海戰八荒」的形容，讓網友相當期待。

據報導，趙麗穎一向以敬業出名，早在5月初就開始為戲準備，狂練壓腿、拉筋等基本功，男方則喊話要減肥、練體能，告別挺著圓肚的大叔狀態，近日兩人與工作人員一起聚餐被直擊，女方狀態相當好，男方則看起來浮腫及老態，不少網友都砲轟他「像路人」。

趙麗穎 義大利 香港

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