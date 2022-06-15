出道21年 陳柏霖演律師「NG超過20次」

陳柏霖(左)、郭雪芙扮律師，在爭吵鬥嘴中找到相處之道。(圖：Disney+提供)

出道21年的台灣藝人陳柏霖，最近和郭雪芙合作Disney +全新律政輕喜劇「正義的算法」，兩人在劇中飾演律師，在預告中搶先釋出更多陳柏霖和郭雪芙在案件中的交手畫面，讓人期待兩人將如何以完全不同的價值觀，為前來求助的案件主爭取最佳利益，捍衛他們心中的「正義」。

綜合媒體報導，預告還曝光兩人在劇中爭鋒相對鬥嘴，陳柏霖嗆郭雪芙：「我看到這顆泡麵頭就倒胃口。」郭雪芙則反擊：「我看到你我才想吐。」在爭吵鬥嘴中找到相處之道，看似水火不容的組合反而在各式案件中意外擦出不同的火花。

該劇雖是喜劇風格，但演律師有不少艱澀台詞，陳柏霖之前受訪，談到這些台詞，他也只能消化再消化，回到休息室發洩崩潰情緒，出道21年的他苦嘆一口氣說：「我NG數不清，超過20次。」其中最讓轟炸他的法庭戲，連6天每天拍不同案件，還好劇組貼心，準備螢幕幫他提詞，「不然真的不可能，太多了」。

預告最後，還有陳柏霖「瞄胸」郭雪芙畫面，但隨後曝光原因，是郭雪芙穿新衣卻沒剪吊牌超糗。最新曝光的個人款海報中，陳柏霖扮演的「劉浪」手裡握著計算機，彷彿正義是可以算計出來的鮮明角色設定；而由郭雪芙扮演的菜鳥律師「林小顏」，則是托著眼鏡緊握著法典，正經八百地找尋正義的真理。