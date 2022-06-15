我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價6.99元輸錯成69分 北加加油站虧大了…怒炒經理

500富豪資產蒸發1.4兆 馬斯克、貝佐斯是「大輸家」

神隱5個月露面 張庭燦笑宣傳

娛樂新聞組╱綜合報導
張庭出事後已神隱五個月，近日為品牌周年活動露面。（取材自微博）
張庭出事後已神隱五個月，近日為品牌周年活動露面。（取材自微博）

台灣藝人林瑞陽和張庭夫妻在大陸的公司被控涉傳銷賺取暴利，今年1月開始受到石家莊市裕華區市場監督管理局的調查，名下約88.8億元台幣(約3億美元)的資產被凍結，他們不甘被指違法，反過來交由律師控告官方，追討資產與聲譽。而原本經常拍抖音影片的張庭，在事發後神隱5個月，日前再度露面，為宣傳美妝品牌「TST庭祕密」8周年直播活動現身。

根據陸媒每日經濟新聞報導，「TST庭祕密」通過「巨擘億網」微信視頻號開啟了公司的8周年直播活動。整場直播中，主播只有在介紹月度活動時才提及了張庭和林瑞陽，表示夫妻倆生日在5、6月，因此當月都會有活動。而張庭露面替自家品牌宣傳，為活動產品拍攝一系列的介紹影片，露出燦爛笑容，氣色看起來頗佳。

據悉，「巨擘億網」微信視頻號運營主體為上海巨擘億網實業有限公司，其法定代表人掛名「林吉榮」，即是林瑞陽本名，張庭本名「張淑琴」也出現在「高管」名單中，6月10日才完成微信認證。

先前林瑞陽、張庭被陸網瘋傳機場照，更被揣測是要「逃難回台灣」，掀起轉發潮，事後兩人透過上海茂雄律師事務所發表聲明，強調照片是早前新聞圖，並非近日圖片，屬於造謠行為。

張庭強調，對大陸法治和投資環境抱有信心，感謝各界對TST的關心和厚愛。

林瑞陽（左）、張庭名下資產遭到凍結。（圖：達爾威公司提供）
林瑞陽（左）、張庭名下資產遭到凍結。（圖：達爾威公司提供）

微信 投資 機場

上一則

保身家沒昏頭 布蘭妮與山姆簽婚前協議

下一則

與強尼戴普熱戀？ 聖光女律師：他需要擁抱

延伸閱讀

遭凍結資產後神隱5個月 張庭為這事「現身」拍片氣色佳

遭凍結資產後神隱5個月 張庭為這事「現身」拍片氣色佳
不再免費核酸 上海7月起收費被罵翻

不再免費核酸 上海7月起收費被罵翻
林瑞陽、張庭公司又挨告 明道也捲入 再發聲明維權

林瑞陽、張庭公司又挨告 明道也捲入 再發聲明維權

林瑞陽、張庭名下公司又挨告 兩人發聲明究責

林瑞陽、張庭名下公司又挨告 兩人發聲明究責

熱門新聞

趙薇。取材自Instagram

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

2022-06-11 00:08
卓亨瑜（右）曾在「三生三世十里桃花」擔任楊冪的替身。圖／摘自微博

被傳花6年「整成楊冪」 女星嫁豪門兒正臉曝光網驚呆

2022-06-12 13:46
具俊曄9日在南韓全州舉辦泳池DJ秀。取材自Instagram

大S不要看 具俊曄狂歡派對現場曝光 比基尼美女擠滿滿

2022-06-10 01:46
張晨光在直播中帶貨被酸民罵到痛哭。（取材自臉書）

張晨光中國直播曾挨罵「晚節不保」落淚 返台近況曝光

2022-06-14 01:50
王心凌在「乘風破浪」二公舞台拿下勝利。(取材自微博)

王心凌「乘風破浪」二公贏了 女星嗆阿嬌被淘汰網叫好

2022-06-09 08:57
葛斯齊認為王心凌私下也表裡如一。圖／摘自臉書

葛斯齊開直播爆料王心凌 揭她私下真面目

2022-06-13 12:42

超人氣

更多 >
黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了
曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次
30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最

30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最
聯準會本周可能考慮一次升息3碼

聯準會本周可能考慮一次升息3碼
暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉

暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉