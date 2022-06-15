神隱5個月露面 張庭燦笑宣傳

張庭出事後已神隱五個月，近日為品牌周年活動露面。（取材自微博）

台灣藝人林瑞陽和張庭夫妻在大陸的公司被控涉傳銷賺取暴利，今年1月開始受到石家莊市裕華區市場監督管理局的調查，名下約88.8億元台幣(約3億美元)的資產被凍結，他們不甘被指違法，反過來交由律師控告官方，追討資產與聲譽。而原本經常拍抖音影片的張庭，在事發後神隱5個月，日前再度露面，為宣傳美妝品牌「TST庭祕密」8周年直播活動現身。

根據陸媒每日經濟新聞報導，「TST庭祕密」通過「巨擘億網」微信 視頻號開啟了公司的8周年直播活動。整場直播中，主播只有在介紹月度活動時才提及了張庭和林瑞陽，表示夫妻倆生日在5、6月，因此當月都會有活動。而張庭露面替自家品牌宣傳，為活動產品拍攝一系列的介紹影片，露出燦爛笑容，氣色看起來頗佳。

據悉，「巨擘億網」微信視頻號運營主體為上海巨擘億網實業有限公司，其法定代表人掛名「林吉榮」，即是林瑞陽本名，張庭本名「張淑琴」也出現在「高管」名單中，6月10日才完成微信認證。

先前林瑞陽、張庭被陸網瘋傳機場 照，更被揣測是要「逃難回台灣」，掀起轉發潮，事後兩人透過上海茂雄律師事務所發表聲明，強調照片是早前新聞圖，並非近日圖片，屬於造謠行為。

張庭強調，對大陸法治和投資 環境抱有信心，感謝各界對TST的關心和厚愛。