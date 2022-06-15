郭采潔復刻13年前封面 感慨泣訴：其實沒變

郭采潔「復刻」13年前登封模樣，自認其實沒變。（取材自微博）

台灣藝人郭采潔近期參加中國大陸綜藝節目「乘風破浪的姐姐3」，當中一環節讓各位「姐姐」回顧過往登封時的模樣以及當時被問到的問題，郭采潔不僅回看當時的自己，還「復刻」當年登上雜誌的模樣，並感慨道：「看到13年前的自己…哭了。以為肯定變了的…其實沒變。…」

綜合媒體報導，郭采潔2007年發行首張專輯「隱形超人」，以「優格女孩」形象的歌手身分出道；她自2013年演出「小時代」後，事業重心轉往中國大陸發展，現定居北京 。近期她參加「乘風破浪」第3季，以獨唱曲「我有一顆蘋果」及共舞曲「自己」展現昔日魅力，雖然未如王心凌 掀起回憶殺討論熱潮，但也讓粉絲看見「郭采潔還在」。

事實上，郭采潔2021年還曾發行多語系數位專輯「Vol.13-1986數羊」，還堅持當一名歌手。

郭采潔近日在微博發文寫道：「#姐姐蓄力中# 在#乘風破浪# 的日子，看到13年前的自己…哭了。以為肯定變了的…其實沒變。卸下假睫毛，露出了誰都帶不走的眼睛，自己品～ 」；畫面中她拿著手機 ，秀出13年前為雜誌拍封面的造型，用現在的模樣復刻「Cosplay」當年的自己。

郭采潔還分享拍攝「復刻」過往妝容時的一段影片，一開始她還很興奮的試妝，喬角度，試著還原當時的姿勢，拍完後，她看著自己的照片沉默了一陣子，突然感慨道「好奇妙的感覺，突然有些想哭」，接著悄悄走向小房間偷偷掉淚。

而節目夥伴趙夢則留言直呼「喲！哪個甜妹！」，網友則直呼「還是那麼可愛」、「真的好嫩」。