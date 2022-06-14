「長歌行」斷背情逗趣 易大千吃味吳磊「移情別戀」

易大千(右)一進「長歌行」劇組就與吳磊一起瘋狂健身。（圖：緯來戲劇台提供）

男星易大千演出古裝劇「長歌行」，飾演男主角吳磊的好兄弟穆金，兩人因戲結緣，私下是一起健身 的好夥伴，戲裡則是一起長大、出生入死的好哥兒們，交情好到一度被誤以為有「斷背情」。

「長歌行」中，女主角迪麗熱巴在求援路途中，女扮男裝隱藏郡主身分，而易大千看到從小無話不談的好兄弟吳磊突然對別的「男人」百般照顧，心裡不免生出醋意，不少劇迷笑稱：「難道這是斷背情？」但其實易大千在劇中的人設不僅有情有義，還是個暖男痴情種，默默守護第一眼就相中的彌彌古麗，兩人雖愛得坎坷，但也是倍受粉絲喜愛的CP，討喜人設也讓他受到影迷喜愛，紛紛為他喊說要加戲。

易大千(右)在「長歌行」中與曹曦月飾演的彌彌古麗譜出浪漫愛情。（圖：緯來戲劇台提供）

劇中，易大千與吳磊有場裸上半身的戲，因此一入劇組，兩人就進入瘋狂健身狀態，操肌操到讓導演 很滿意，唯一美中不足的就是兩人皮膚都太白了。所以開拍初期，化妝師還用深色粉底幫他們「變黑」，後來拍了草原騎馬打仗戲，又因曬得太黑，結果改用白色粉底「變白」，為了讓肌肉 維持同色號，可說是用心良苦。

易大千(右)、吳磊在「長歌行」中是一起長大的好兄弟。（圖：緯來戲劇台提供）

易大千的老闆是楊冪，看好他未來的演藝之路，在他身上投入許多資源，跟著公司裡的前輩合拍許多作品，拍「長歌行」也是吃盡苦頭，大熱天穿厚實鎧甲騎馬打仗，拍浪漫愛情戲時，卻是要邊吃月餅邊告白，因沒水配著吃，導致講台詞時險些噎到，浪漫戲差點演成喜劇。

「長歌行」每周一至周五晚間於緯來戲劇台播出。