關之琳防疫日常「豪宅遛狗」 被網友吐槽：不接地氣

關之琳曝光疫情下居家生活。（取材自抖音）

香港 女星關之琳疫情下分享居家生活，包括宅家健身 、分享家裡衣櫃時尚衣物，日前上傳短片曝光每天的居家活動，先是研究美食 ，下午則有固定時間閱讀，還會有半小時的運動時間，甚至還曬出在豪宅中遛兩隻狗的畫面。

「噓！星聞」報導，關之琳說道：「雖然我們每天待在家裡，但是我們還是要熱愛生活啊。」目前住在香港半山區的豪宅「地利根德閣」，約84坪、市值約6億台幣（約2016萬美元）。關之琳公開豪宅防疫日常，除了研究美食、閱讀和運動外，還會在家遛狗；只見客廳氣派又寬敞，讓她牽著兩隻愛犬在家走動都不是問題。

關之琳的豪宅客廳大到能在家遛狗。（取材自抖音）

影片公開後，有網友便說「我要是有錢，天塌下來我都不出門」，還有網友念念不忘她演出的「十三姨」，直盼她再演戲，還自稱是「飛鴻」呼喚她。但也有部分網友吐槽：「關姐姐，妳怎麼在家裡遛狗啊」、「世界上幾個人能過這種生活啊」、「過得真悠閒」，認為她太不接地氣。

關之琳過去就曾拍片開箱豪宅，客廳不只有180度的弧形落地窗，居高臨下還能遠眺維多利亞港美景。關之琳也大方分享布置簡約的閨房，除了床的兩側有床頭櫃和巨型裝飾，其餘則沒有太多家具和裝飾物，而豪宅還有彷彿精品店的衣帽間，擺放關之琳收藏的上百雙高跟鞋和數百個名牌包，更是令人瞠目結舌。