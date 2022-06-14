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成龍怒男性旁觀「唐山打人」 官媒反批：好事之徒

娛樂新聞組／綜合報導
成龍批評男性路人沒有見義勇為。（取材自微博）
成龍批評男性路人沒有見義勇為。（取材自微博）

中國日前發生男子在燒烤店騷擾女客人不成竟痛毆對方的「唐山打人」事件，引發社會大眾的強烈譴責，不少藝人也發文聲援。影壇大哥成龍日前也發聲，表示看完影片後氣到睡不著，不過他指責在場男性旁觀事件，不只引起網友質疑「個人英雄主義氾濫」，官媒也批評網路上有些發言者是「好事之徒」。

成龍日前深夜發文說：「工作人員給我看了視頻，我真的要氣死了，一晚上都睡不著，尤其痛心的是全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於衷。」他氣憤說：「這樣的事情怎麼可以發生在我們國家？聽說暴徒現在都被抓獲了，期待法律的嚴懲！」

但官媒「人民網」網路評論部隔天就發文表示，許多網友指責在場者沒有勸架、沒有制止、沒有報警，甚至指責受害者不夠順從，情況簡直不可理喻，「網暴無辜者，讓人難以接受。」抨擊這些人是雞蛋裡挑骨頭的「好事之徒」。

「人民網」發聲譴責有些發言者是「好事之徒」。（取材自微博）
「人民網」發聲譴責有些發言者是「好事之徒」。（取材自微博）

文章表示，每個人的自身情況不同，做力所能及的事就行，「不要做事後諸葛亮，不要輕易揮舞道德的大棒，不要傷了原本善良的心」。

此外，很多網路大V也站出來駁斥成龍的言論，質疑他個人英雄主義氾濫，沒有考慮社會環境和法律制。知名電影博主吳志碩也說，成龍沒有考慮到現場當時有九名施暴者，「明顯就是站著說話不腰疼，把所有人幻想成自己那樣能打能抗」。

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