香港回歸25周年晚會名單流出？ 傳「四大天王」將同台

香港四大天王張學友（左起）、郭富城、劉德華、黎明傳出再合體。（本報資料照片）

今年是香港 回歸祖國25周年，官方籌備各項慶祝活動。近日網路消息稱「香港特別行政區成立25周年紀念文藝晚會」將在6月30日舉行，演出嘉賓包攬一票香港明星，其中「四大天王」張學友、劉德華、黎明、郭富城更將罕見合體。

香港01報導，音樂媒體「樂托邦」微博 專頁透露有關25周年紀念文藝晚會詳情，指出晚會將在6月30日舉行，屆時港台電視31、無線翡翠台、ViuTV、香港開電視等媒體將會直播。

主持人包括汪明荃、曾志偉、鄧梓峰、陳貝兒與中國主持龍洋、尼格買提、馬凡舒、張凱麗等人。

而網上流傳的歌手名單也令人十分期待，因為「四大天王」張學友、劉德華、黎明、郭富城都會現身。此外，天團Twins、譚詠麟、古巨基、鍾鎮濤、容祖兒、楊千嬅、林峯，以及林子祥、葉蒨文、李克勤、炎明熹、曾比特等都獲邀參與，加上歌唱節目「聲夢傳奇」選手姚焯菲、詹天文和鍾柔美也出席。演員名單則有周冬雨、易烊千璽、胡杏兒與溫兆倫。

不過，之前有傳聞男團MIRROR將出演，但如今不在歌手名單中，而張敬軒、陳奕迅等知名歌手也沒有出現在名單內。

香港討論區也有網友轉載相關消息，不過也有人留意到相關活動並未出現在官方網站，對這個消息的真實度存疑。