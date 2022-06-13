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胡杏兒18歲演到65歲 「獅子山下的故事」挑戰演技

娛樂新聞組／綜合報導
胡杏兒在「獅子山下的故事」中，從18歲演到65歲，是一大挑戰。（取材自微博）
胡杏兒在「獅子山下的故事」中，從18歲演到65歲，是一大挑戰。（取材自微博）

由黃覺、胡杏兒、李治廷、謝君豪、吳千語等人主演的電視劇「獅子山下的故事」，近日開播。港星胡杏兒挑戰從18歲演到65歲，堪稱一大突破。

「獅子山下的故事」講述的是香港上一代普通小人物的故事。（取材自微博）
「獅子山下的故事」講述的是香港上一代普通小人物的故事。（取材自微博）

「獅子山下的故事」以香港上一代普通小人物的視角展開，講述兩代人在「獅子山下」不懈打拚，見證香港時代變遷的故事。包括中英聯合聲明簽署、香港回歸、金融風暴、經濟騰飛、申奧成功、非典來襲、美國雷曼兄弟破產等事件，全景式呈現出香港自1984年來所經歷的璀璨變遷，展現了香港在逆境中不畏風雨、團結奮鬥、艱苦打拼的精神。旨在讓年輕一代真正了解：刻苦耐勞、拚搏向上、堅毅不朽、守望相助、同舟共濟的「獅子山精神」。

劇中，來自廣東佛山的梁歡(胡杏兒飾)，代表了20世紀70年代的「新移民」形象，在丈夫李高山(譚耀文飾)意外離世後，堅強守護「喜歡你」茶餐廳這個大家庭，面臨種種困境也依舊不屈不撓的「獅子山精神」令人矚目，大時代下茶餐廳眾人的相處也飽含著人性的真善美，以平凡點滴展現內地與香港同根同源的血脈基因和不斷匯流的民族記憶。

胡杏兒這次由18歲演到65歲，是戲路上的挑戰，還跟好戲之人合作過足戲癮。故事以茶餐廳為背景，杏兒回憶自己與家人是茶餐廳的捧場客，兒時至今也經常幫襯，感覺充滿人情味。她拍攝前特別去不同的茶餐廳蒐集資料，觀察茶餐廳的運作，伙計與客人的互動。

吳千語則飾演她女兒，劇中胡杏兒18歲做媽媽，現實中她比吳千語大14歲，相處愉快沒有代溝，造型感覺上很自然，大讚吳千語有演戲天分。

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