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55歲李若彤曬照自稱荳蔻年華 網友吐槽：不符

娛樂新聞組／綜合報導
李若彤分享身穿旗袍的美照，還寫下「每一秒都是荳蔻年華」，豈料引來網友吐槽。（取材自微博）
李若彤分享身穿旗袍的美照，還寫下「每一秒都是荳蔻年華」，豈料引來網友吐槽。（取材自微博）

現年55歲的香港女星李若彤保養得宜，是圈中出了名的凍齡女神。她近日在微博分享多張身穿旗袍的美照，更寫下「每一秒都是荳蔻年華」，豈料引來網友吐槽其年齡並不符合所謂的「荳蔻年華」，令她親自上線回覆。

香港01報導，照片中身穿白色旗袍的李若彤在一處充滿江南水鄉的地方，擺出不同Pose拍照，盡現曲線美好身材，整個人高貴十足。只見她時而仰望遠方，時而作狀漫步，一顰一笑相當誘人。

她留言表示：「是時候展示你們辛苦鍛鍊了幾個月的好身材了，選一件中意的旗袍，感受一絲江南俊俏，石板路、湖中亭、古樹旁，每一秒都是荳蔻年華。」

豈料該留言竟引來網友吐槽，暗指她的實際年齡同荳蔻年華不符，事實上荳蔻年華是比喻女子13、14歲的年紀，網友表示：「姑姑，荳蔻年華是多少歲。」

李若彤事後也親自上線回覆該網友：「兩位同學，這裡我想解釋一下，並不是不知道荳蔻年華是指多少歲，我又怎麼可能看起來像13、14歲的小姑娘（當然我的心態可以是，也一直是）。這裡姑姑是希望大家每一秒都可以擁有最美好的時光，像擁有荳蔻年華一樣。」高EQ的回答引來不少網友激讚。

香港 微博

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