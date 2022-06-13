我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA審查員：輝瑞5歲以下幼童新冠疫苗安全有效

比特幣跌破2.5萬美元 經濟學家估會摔到2萬美元

鄭欣宜演唱會上獲湯令山下跪送戒 鄭少秋豎拇指讚好

娛樂新聞組／綜合報導
男子大膽在舞台上單膝下跪向鄭欣宜（右）送上戒指，老爸鄭少秋對著台上豎起了大拇指。（取材自微博）
男子大膽在舞台上單膝下跪向鄭欣宜（右）送上戒指，老爸鄭少秋對著台上豎起了大拇指。（取材自微博）

鄭欣宜（Joyce）近日在紅館舉行第二場「AIA 呈獻Between Us 鄭欣宜演唱會2022」，請來湯令山（Gareth.T）和馮允謙（Jay Fung）擔任嘉賓。75歲的爸爸鄭少秋亦在觀眾席上現身，演唱會中湯令山單膝下跪向鄭欣宜送上玩具鑽石戒指，鄭少秋見愛女獲送戒指時更高舉大拇指讚好。

男子大膽在舞台上單膝下跪向鄭欣宜送上戒指，老爸鄭少秋對著台上豎起了大拇指。（取材...
男子大膽在舞台上單膝下跪向鄭欣宜送上戒指，老爸鄭少秋對著台上豎起了大拇指。（取材自微博）

綜合媒體報導，鄭欣宜在香港紅館三天內連續舉行了三場演唱會，在第一場演唱會開始前，面對媒體的採訪她曾透露這次演唱會父親鄭少秋也會來欣賞。這件事也引起了多方媒體的關注。在第二場演唱會當天，鄭少秋果不其然出現在台下的觀眾席中，欣賞著女兒在舞台上閃閃發光的樣子，為女兒多年來的努力與成就鼓掌。

鄭欣宜當晚演唱會吸引不少好友和前輩到場支持，包括胡楓、盧海鵬、許廷鏗和彭秀慧等，現場氣氛熱鬧。當晚湯令山大膽在舞台上單膝下跪向鄭欣宜送玩具鑽石戒指，驚喜的鄭欣宜立即大叫：「Oh My God！你好大膽，當我爸爸面前送戒指給我！」

隨後舞台鏡頭一轉對準了在台下坐著的鄭少秋，親眼看到女兒被人送戒指好似求婚的場景，作為父親想必心中也是思緒萬千。只見他笑彎了眼，對著台上豎起了大拇指，好像對這個驚喜非常滿意，看來他對女兒與男友的感情是非常贊同。

香港

上一則

拉攏「水行俠」 馮迪索挖巨石強森牆腳？

下一則

「魷魚遊戲」第2季宣布製拍 3大要角都回歸

延伸閱讀

羅大佑紐約演唱會爆滿 中年歌迷嗨翻

羅大佑紐約演唱會爆滿 中年歌迷嗨翻
線上演唱會「變現」路迢迢 還缺天時地利人和

線上演唱會「變現」路迢迢 還缺天時地利人和
洗澡花一小時的人都在幹嘛？網友解密：個人演唱會時間

洗澡花一小時的人都在幹嘛？網友解密：個人演唱會時間
「陳麥潔明與社區好友齊頌親恩」演唱會 逾八百僑胞好友共慶雙親節

「陳麥潔明與社區好友齊頌親恩」演唱會 逾八百僑胞好友共慶雙親節

熱門新聞

趙薇。取材自Instagram

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

2022-06-11 00:08
陳少霞（中）參加貴婦好友的聚會。（取材自微博）

傳曾是劉德華最恨玉女 破產失婚再嫁億萬富商現況曝光

2022-06-06 00:49
歐陽娜娜在中國全力發展演藝事業。取材自微博

知情人士全說了 揭歐陽娜娜崩壞內幕

2022-06-05 18:29
趙雅芝受邀出席活動。（取材自微博）

67歲「美魔女」趙雅芝現狀曝光 無濾鏡修圖照美成這樣

2022-06-06 01:23
具俊曄9日在南韓全州舉辦泳池DJ秀。取材自Instagram

大S不要看 具俊曄狂歡派對現場曝光 比基尼美女擠滿滿

2022-06-10 01:46
「機飛總動員」中也有一群自以為帥氣的飛官。取材自imdb

「捍衛戰士」成功復出 他喊話這系列也該回歸 網友贊成

2022-06-06 18:18

超人氣

更多 >
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌
回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人
紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人

紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人