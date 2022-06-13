鄭欣宜演唱會上獲湯令山下跪送戒 鄭少秋豎拇指讚好

男子大膽在舞台上單膝下跪向鄭欣宜（右）送上戒指，老爸鄭少秋對著台上豎起了大拇指。（取材自微博）

鄭欣宜（Joyce）近日在紅館舉行第二場「AIA 呈獻Between Us 鄭欣宜演唱會2022」，請來湯令山（Gareth.T）和馮允謙（Jay Fung）擔任嘉賓。75歲的爸爸鄭少秋亦在觀眾席上現身，演唱會中湯令山單膝下跪向鄭欣宜送上玩具鑽石戒指，鄭少秋見愛女獲送戒指時更高舉大拇指讚好。

男子大膽在舞台上單膝下跪向鄭欣宜送上戒指，老爸鄭少秋對著台上豎起了大拇指。（取材自微博）

綜合媒體報導，鄭欣宜在香港 紅館三天內連續舉行了三場演唱會，在第一場演唱會開始前，面對媒體的採訪她曾透露這次演唱會父親鄭少秋也會來欣賞。這件事也引起了多方媒體的關注。在第二場演唱會當天，鄭少秋果不其然出現在台下的觀眾席中，欣賞著女兒在舞台上閃閃發光的樣子，為女兒多年來的努力與成就鼓掌。

鄭欣宜當晚演唱會吸引不少好友和前輩到場支持，包括胡楓、盧海鵬、許廷鏗和彭秀慧等，現場氣氛熱鬧。當晚湯令山大膽在舞台上單膝下跪向鄭欣宜送玩具鑽石戒指，驚喜的鄭欣宜立即大叫：「Oh My God！你好大膽，當我爸爸面前送戒指給我！」

隨後舞台鏡頭一轉對準了在台下坐著的鄭少秋，親眼看到女兒被人送戒指好似求婚的場景，作為父親想必心中也是思緒萬千。只見他笑彎了眼，對著台上豎起了大拇指，好像對這個驚喜非常滿意，看來他對女兒與男友的感情是非常贊同。