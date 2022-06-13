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鄭鈞難忍11歲兒撒謊 罰磕頭千次挨轟虐童

娛樂新聞組／綜合報導
鄭鈞（右）與女星劉芸結婚後育有一子Jagger。（取材自微博）
鄭鈞（右）與女星劉芸結婚後育有一子Jagger。（取材自微博）

中國搖滾樂男歌手鄭鈞日昨發文分享育兒日常，稱11歲兒子撒謊被自己抓住後，罰他磕了1000個頭。兒子磕了200個實在受不了，後改為盤腿打坐直至兒子哭著求饒。鄭鈞的教育方法隨即引爆虐童爭議，他事後刪文澄清、強調沒有打過小孩。

鄭鈞的育兒經歷引發了網友熱議。（取材自微博）
鄭鈞的育兒經歷引發了網友熱議。（取材自微博）

綜合媒體報導，看到鄭鈞的發文後，很多網友紛紛留言：「虐待兒童」、「我覺得吧，罰盤腿挺合適的，但是罰磕頭有些傷自尊，孩子可能會記仇」。但還是有網友支持鄭鈞：「每家家教不一樣，老鄭分享一下他的，你們也別上綱上線」。

也許是網友討論太熱烈引起本尊關注，他事後刪文澄清、強調沒有打過小孩，說自己和兒子平常就有練習打坐，「磕長頭也不是給家長，是在禪堂。」

鄭鈞與女星劉芸結婚後育有一子Jagger，他曾於2015年攜兒參加「爸爸回來了2」。早前鄭鈞一家錄製家庭綜藝時，父子互動讓很多觀眾覺得有些不自然，比如兒子Jagger故意不回答鄭鈞的問題，鄭鈞實在忍不住用比較嚴厲的口吻質問兒子：跟你說話聽不見嗎？

但對小朋友這種看似沒禮貌的行為，鄭鈞最後也做了比較溫柔的處理。並且在生活中，Jagger對鄭鈞還比較偏袒，可以看出平日裡鄭鈞與兒子的感情還不錯。而鄭鈞本人和老婆劉芸一直都非常低調，夫妻倆平時幾乎不怎麼曬同框照秀恩愛和秀孩子，此次分享育兒經歷也沒想到引發了網友們的熱議。

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