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張新成激吻鄧家佳 「迴廊亭」揭人性考驗

娛樂新聞組／綜合報導
「迴廊亭」由鄧家佳（圖）、張新成主演，是個講述人性之惡的懸疑故事。（取材自微博）
「迴廊亭」由鄧家佳（圖）、張新成主演，是個講述人性之惡的懸疑故事。（取材自微博）

由鄧家佳、張新成主演的電視劇「迴廊亭」，近日發布預告，引發關注。據悉，該劇改編自日本知名作家東野圭吾的小說「迴廊亭殺人事件」，在這本書中，東野圭吾藉助文字寫出人性之惡。

「迴廊亭」由鄧家佳、張新成（圖）主演，是個講述人性之惡的懸疑故事。（取材自微博）
「迴廊亭」由鄧家佳、張新成（圖）主演，是個講述人性之惡的懸疑故事。（取材自微博）

鄧家佳和張新成兩人首次搭檔，在這個版本的預告片中，兩人上來就激情熱吻，張新成更是將鄧家佳抱起，而女主則夾住男主的腰部，兩人瘋狂的吻在一起，而且男主還主動脫去上衣，露出健碩的身材。兩人的吻戲一放出來，瞬間占領熱搜，引發無數網友的熱議。

該劇劇情偏懸疑，主要講述迴廊亭大火，男子葬身火海之中，姜遠星(鄧家佳 飾)嚴重燒傷毀容；陽光帥氣的程成(張新成 飾)意外出現於遠星的生命中，兩人的命運也被這場大火改變的故事。這場火災，燒出潛藏的人性慾望，背叛和陰謀輪番上演。

迴廊亭亦是修羅場，兇手藏身於此，慾望陰謀背叛復仇，而幕後操控的兇手又是誰？謊言與真相、真心與背叛、陰謀與救贖，迴廊亭大火點燃一場關於人性的考驗。

令人期待的是，這部劇不僅有鄧家佳和張新成，還有梁愛琪、王艷、劉儀偉、李雅男等許多演員加盟。

劇中的程成人設是一位年下小狼狗，但張新成給人感覺又野又乖，和年上御姐鄧家佳的同框的畫面氛圍感十足。說來也巧，劇中的程成和姜遠星是一對年下CP，劇外26歲的張新成和39歲的鄧家佳也有13歲的年齡差。但劇中兩人的表現完全不讓人出戲，甚至嗑到了兩人之間的CP感。

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