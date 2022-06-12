施暴王祖賢暴紅 71歲港星沈威病逝

沈威（左）與王祖賢在「義蓋雲天」中的施暴戲讓人印象深刻。（取材自微博）

出道近50年、擅演反派角色、有著「一代奸人」封號的資深港星沈威，日昨在香港廣華醫院病逝，享壽71歲。

綜合媒體報導，沈威於1951出生，常在港片中演出反派角色，1985年以「省港奇兵」獲得香港電影 金像獎最佳男配角，參與演出過的影視作品超過百部，像是「警察 故事III超級警察」、「至尊無上」、「現代應召女郎」、「飛龍猛將」等，2000年後逐漸淡出演藝圈，但是三年前移居北京 後，曾因昏迷並送到北京醫院ICU搶救，後來康復，去年曾復出演出電視劇「布局」。

沈威（右）去年病後復出接拍電視劇「布局」。（取材自豆瓣電影）

提到「省港旗兵」，該片監製蕭若元爆料，戲中有一幕沈威被綁在著火的車內掙扎，露出驚慌表情一幕極為逼真，原來導演麥當雄事前根本沒告知沈威會用火燒車，待把他綁後，才淋上汽油點火，令沈威作出真反應，但差點命喪火海的沈威非常生氣，拍畢後當場與麥當雄理論。雖然這一幕令他奪得金像獎最佳男配角，但他在台上也沒有多謝麥當雄。

沈威在1986年上映的電影「義蓋雲天」中飾演蛇頭一角，有一幕他向王祖賢殘忍施暴的戲份，令很多影迷留下深刻印象，至今依然是港產片中經典的一幕。事關當年兩位演員的演出實在太過逼真，尤其是沈威一副殘暴又猙獰的樣子，當年只有19歲的王祖賢又一臉楚楚可憐，當沈威對她拳打腳踢，兼且替她紋身甚至強姦她，連串畫面均十分震撼，意識大膽。時至今日不少網民重看這一幕都表示十分震驚，有內地網民更形容這場戲是王祖賢從影以來最慘的一次。

沈威也曾參與幕後工作，1990年自編、自導、自演電影「江湖最後一個大佬」，更邀得當時剛走紅的周星馳參演，但由於演出戲份較少，劇本亦較粗糙，加上當年因為有粗口而定為三級上映，故有星爺加持票房亦不濟。