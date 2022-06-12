范冰冰登雜誌封面 復出前兆？

范冰冰近日登上雜誌封面，引人關注。（取材自微博）

中國女星范冰冰 2018年因逃稅遭重罰8.8億人民幣（約1.3億美元），並被中國官方下令封殺，事業跌入低谷，直到近來才又開始勤跑活動、接海外工作，日前久違登上雜誌封面，被認為是復出的前兆，網友普遍給予好評力挺。

綜合媒體報導，范冰冰在2018年身陷陰陽合同、逃漏稅等醜聞，導致當時即將上映的作品「巴清傳」無法播出，同年主演的電影 「爵跡2：冷血狂宴」改由網路放映，且刪除范冰冰全部戲份，就連海報等都不見范冰冰名字和身影。范冰冰補繳罰款後，雖然沒有硬性封殺，不過演藝圈許多人都不再跟范冰冰合作。

遭封殺四年後，范冰冰近日為「GLASS」雜誌中文版拍攝6月刊物，並獲邀擔任該期的封面人物，40歲的她看起來保養得宜，依舊美艷，以簡約白色套裝登場，烏黑長髮垂落腰間，完美拿捏俐落和浪漫氣質，暗色背景更加凸顯她精緻五官，其餘造型也毫不遜色，視覺效果十足。

值得注意的是，范冰冰至今被封殺四年，難得再登上媒體封面，還大方PO文宣傳，頗有復出前奏，掀起討論，多數網友對此表示支持「快回大螢幕吧，我們需要范冰冰」、「娛樂圈少了范冰冰，感覺紅毯都暗淡了」、「至今無人超越的顏值」。