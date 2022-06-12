我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：是否訪問沙烏地阿拉伯 尚未決定

供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

范冰冰登雜誌封面 復出前兆？

娛樂新聞組／綜合報導
范冰冰近日登上雜誌封面，引人關注。（取材自微博）
范冰冰近日登上雜誌封面，引人關注。（取材自微博）

中國女星范冰冰2018年因逃稅遭重罰8.8億人民幣（約1.3億美元），並被中國官方下令封殺，事業跌入低谷，直到近來才又開始勤跑活動、接海外工作，日前久違登上雜誌封面，被認為是復出的前兆，網友普遍給予好評力挺。

綜合媒體報導，范冰冰在2018年身陷陰陽合同、逃漏稅等醜聞，導致當時即將上映的作品「巴清傳」無法播出，同年主演的電影「爵跡2：冷血狂宴」改由網路放映，且刪除范冰冰全部戲份，就連海報等都不見范冰冰名字和身影。范冰冰補繳罰款後，雖然沒有硬性封殺，不過演藝圈許多人都不再跟范冰冰合作。

遭封殺四年後，范冰冰近日為「GLASS」雜誌中文版拍攝6月刊物，並獲邀擔任該期的封面人物，40歲的她看起來保養得宜，依舊美艷，以簡約白色套裝登場，烏黑長髮垂落腰間，完美拿捏俐落和浪漫氣質，暗色背景更加凸顯她精緻五官，其餘造型也毫不遜色，視覺效果十足。

值得注意的是，范冰冰至今被封殺四年，難得再登上媒體封面，還大方PO文宣傳，頗有復出前奏，掀起討論，多數網友對此表示支持「快回大螢幕吧，我們需要范冰冰」、「娛樂圈少了范冰冰，感覺紅毯都暗淡了」、「至今無人超越的顏值」。

范冰冰 電影

上一則

從小就迷皮克斯 美國隊長克里斯伊凡獻聲「巴斯光年」

下一則

吳亦凡涉強姦案低調開庭 都美竹：盡在不言中

延伸閱讀

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親
曾因嘲諷毛澤東遭封殺 畢福劍下海搞直播 明顯發福了

曾因嘲諷毛澤東遭封殺 畢福劍下海搞直播 明顯發福了

李晨爆出席極樂派對 現場辣妹陪玩 他一舉動被讚君子

李晨爆出席極樂派對 現場辣妹陪玩 他一舉動被讚君子
「火雲邪神」自爆拒寫悔過書 被封殺近20年

「火雲邪神」自爆拒寫悔過書 被封殺近20年

熱門新聞

趙薇。取材自Instagram

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

2022-06-11 00:08
陳少霞（中）參加貴婦好友的聚會。（取材自微博）

傳曾是劉德華最恨玉女 破產失婚再嫁億萬富商現況曝光

2022-06-06 00:49
劉德華時常透過官網「華仔天地」跟粉絲互動。（圖：台灣映藝提供）

端午前夕祝福曝光 劉德華驚喜曬「2個兒子」

2022-06-02 18:26
歐陽娜娜在中國全力發展演藝事業。取材自微博

知情人士全說了 揭歐陽娜娜崩壞內幕

2022-06-05 18:29
趙雅芝受邀出席活動。（取材自微博）

67歲「美魔女」趙雅芝現狀曝光 無濾鏡修圖照美成這樣

2022-06-06 01:23
王心凌(左)、張棟樑曾合作過「微笑PASTA」。(本報資料照片)

「我像張棟樑 朋友像王心凌」合照萬人讚爆：過於像了

2022-06-04 08:07

超人氣

更多 >
中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕
普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史
徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛
投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工
好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望