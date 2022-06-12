趙薇神隱9個月首發文 悼父稱「我一無所有」

趙薇自從被傳遭封殺後一直神隱至今，彷如人間蒸發。（取材自Instagram）

女星趙薇 去年8月被傳列為「劣跡藝人」遭封殺，所有影視作品無預警遭下架，她被封殺後彷如人間蒸發，神隱九個月後，近日首度在Instagram更新了動態，發文悼念離世的父親，不過未幾貼文就被刪除。

綜合媒體報導，趙薇去年8月26日突然傳出被列為「劣跡藝人」遭全面封殺，同月28日又傳出她逃到法國，她隔天更新Instagram，表示與爸媽在一起，但未透露身在何處，未幾她就刪掉了該則發文，行蹤成謎，有傳她身在老家安徽，亦有傳她身在北京 ，去年12月又被拍到現身香港。

彷如人間蒸發的趙薇，個人社交網沒有更新長達九個月，日前卻突然更新Instagram story，貼出了爸爸的黑白照，發文悼念過世的父親，並寫下「如一片落葉，一朵飛花，一絲輕煙！這些人類可想像的描述都無比蒼白！如野草，生生不息，在我有限的認知裡。不會離開我，就像我也不會離開你。至於離開是什麼？根本沒有離開。『空』 let’s go！你的一切不值一提，而我一無所有……。」

對此，網民紛紛留言慰問，她也回應表示：「很奇妙，他永遠會活著，因為有人一直愛著他，念著他。希望來世還可以愛著他。」又慨嘆世事無常：「何必那麼向（想）當然」。不過她悼念爸爸未幾已火速刪文，只留下一張佛像的圖畫。