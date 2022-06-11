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易烊千璽男團轉戰影劇 百花獎4片入圍大贏家

記者陳建嘉／綜合報導
21歲易烊千璽在今年百花獎最為風光，主演的4部電影都入圍最佳影片。（微博）
21歲易烊千璽在今年百花獎最為風光，主演的4部電影都入圍最佳影片。（微博）

第36屆大眾電影百花獎10日公布入圍名單，今年入圍電影一共15部，近兩年的中國賣座電影幾乎全數入列，包括「長津湖」、「你好，李煥英」以及「送你一朵小紅花」等電影，從偶像男團TFBOYS出身的易烊千璽，轉戰影劇界有成，不僅同時入圍最佳男主角、最佳男配角，更有主演四部電影入圍最佳影片，是今年最大贏家。

易烊千璽在2019年「少年的你」就展現脫胎換骨的演技，還拿下香港金像獎最佳新演員獎，這回演出「長津湖」、「送你一朵小紅花」、「中國醫生」以及「奇蹟・笨小孩」都有不錯表現，更以「奇蹟」入圍最佳男主角，即將與吳京、黃渤、沈騰、張譯以及張涵予等人角逐百花影帝。

雖然吳京「長津湖」有票房賣座冠軍優勢，黃渤與張涵予也都是資深影帝，同樣都是強敵。不過百花獎主要是以網友投票，才會選出最終入圍者，易烊千璽在關注度、演技表現都有目共睹，非常有機會能夠闖入最終名單。

在女演員方面，去年春節熱賣的溫情電影「你好，李煥英」，由知名喜劇演員賈玲擔任導演兼女主角，她曾說為了拍「李煥英」才想拍片，也說是送給已故母親的禮物，「我很想跟媽說，現在我是一名喜劇演員，很多人喜歡我，我很想妳。」不僅評價、票房都相當亮眼，她與片中飾演年輕版「李煥英」的張小斐，雙雙闖入影后名單。

不過百花獎名單一出來，幾乎全都是中國主旋律電影，也遭到不少網友吐槽，「滿滿都是獻禮片」，也說兩年一度的百花獎，很多提名者都是硬選。

另據新浪娛樂報導，上海電視節官方微博表示，因新冠疫情的影響，「上海電視節組委會決定，原定於6月舉辦的第28屆上海電視節順延至明年舉辦」。此外，有網友提問：「白玉蘭獎提名怎麼辦？明年兩年放一起評選嗎？」上海電視節回應表示：「將根據實際充分研究調整明年的評獎章程。」

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