我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

NBA／柯瑞一夫當關狂飆43分 勇士勝綠衫軍2比2扳平

曾被問「圈內好友全消失？」 那英為當年猖狂回答下跪道歉

娛樂新聞組／綜合報導
那英因為個性直爽、快人快語，時常引起爭議。（取材自微博）
那英因為個性直爽、快人快語，時常引起爭議。（取材自微博）

53歲華語歌壇天后那英走紅娛樂圈30年，近年憑歌唱節目「中國好聲音」導師身分再翻紅，並參加近期熱播的女團選秀節目「乘風破浪的姐姐3」。不過那英因為個性直爽、快人快語，時常引起爭議，近日她在節目上被翻出20年前受訪時被問「為什麼你過去那些好朋友一個個都沒了？」當年「猖狂的答案」讓她都忍不住跪下道歉。

網易娛樂報導，「浪姐3」節目組近日曝光一段那英過去的視頻，讓全場嘉賓哄堂大笑。節目中，主持人謝娜拋出了一個那英在2002年接受雜誌採訪時的對話，當時雜誌記者問那英：「作為樂壇前輩，為什麼你過去那些好朋友一個個都沒了？」

那英一看到這個問題神色略顯慌張，緊接著為自己「辯解」說雖然已忘了自己當時的回答，但覺得一定是滿嘴胡說八道，「20年前我怎麼會是樂壇前輩呢，我也太猖狂了」，並在揭曉答案前，先跟前輩們道歉。

之後畫面一轉，原來那英當年回答說：「因為現在我有進步了，他們沒有。」聽到這裡，那英在節目中立刻從座位上站起來、跪在地上，嘴裡不停說著「對不起」，同時還雙手合在一起做出抱拳的動作，短短15秒就道歉了6次。

一向強勢的那英難得紅著臉表現出慌張的一面，讓網友都笑說：「特別喜歡這樣的英姐，讓我們都有歡樂」、「那姐太可愛了」，也有人認為她謙虛了，「能屹立歌壇30多年的常青樹有幾個？」

那英出生於遼寧省瀋陽市，1988年因翻唱偶像蘇芮的歌曲而進入歌壇。1990年，那英憑藉歌曲「山不轉水轉」獲得「全國電台」評選冠軍、全國青年歌手新人獎；1994年在台灣發行首張個人音樂專輯「為你朝思暮想」，之後相繼推出「白天不懂夜的黑」、「征服」等專輯。

1997年為慶祝香港回歸，那英與劉德華合作演繹歌曲「東方之珠」；2001年，她憑專輯「心酸的浪漫」和同名歌曲「心酸的浪漫」分別獲得第12屆台灣金曲獎最佳國語女歌手獎、最佳作詞人獎。此後，那英發表了「我不是天使」、「如今」等多張專輯，參演過「淺藍深藍」、「一步之遙」等影視劇。

天使 香港

上一則

央視名主持人任魯豫拍攝摔傷 暫停節目錄製

下一則

為「唐山打人」案發聲 張雨綺：氣到頭眼發昏

延伸閱讀

王心凌12歲嫩樣曝光 挑戰草莓味搖滾：甜美不是包袱

王心凌12歲嫩樣曝光 挑戰草莓味搖滾：甜美不是包袱
王心凌「乘風破浪」二公贏了 女星嗆阿嬌被淘汰網叫好

王心凌「乘風破浪」二公贏了 女星嗆阿嬌被淘汰網叫好
吉娜發行首張專輯 分享心路歷程

吉娜發行首張專輯 分享心路歷程
王心凌照片流出 罕吐真心話：小沮喪

王心凌照片流出 罕吐真心話：小沮喪

熱門新聞

劉德華時常透過官網「華仔天地」跟粉絲互動。（圖：台灣映藝提供）

端午前夕祝福曝光 劉德華驚喜曬「2個兒子」

2022-06-02 18:26
陳少霞（中）參加貴婦好友的聚會。（取材自微博）

傳曾是劉德華最恨玉女 破產失婚再嫁億萬富商現況曝光

2022-06-06 00:49
歐陽娜娜在中國全力發展演藝事業。取材自微博

知情人士全說了 揭歐陽娜娜崩壞內幕

2022-06-05 18:29
王心凌(左)、張棟樑曾合作過「微笑PASTA」。(本報資料照片)

「我像張棟樑 朋友像王心凌」合照萬人讚爆：過於像了

2022-06-04 08:07
趙雅芝受邀出席活動。（取材自微博）

67歲「美魔女」趙雅芝現狀曝光 無濾鏡修圖照美成這樣

2022-06-06 01:23
「機飛總動員」中也有一群自以為帥氣的飛官。取材自imdb

「捍衛戰士」成功復出 他喊話這系列也該回歸 網友贊成

2022-06-06 18:18

超人氣

更多 >
華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明
紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵
年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出
媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程
唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍