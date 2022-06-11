曾被問「圈內好友全消失？」 那英為當年猖狂回答下跪道歉

那英因為個性直爽、快人快語，時常引起爭議。（取材自微博）

53歲華語歌壇天后那英走紅娛樂圈30年，近年憑歌唱節目「中國好聲音」導師身分再翻紅，並參加近期熱播的女團選秀節目「乘風破浪的姐姐3」。不過那英因為個性直爽、快人快語，時常引起爭議，近日她在節目上被翻出20年前受訪時被問「為什麼你過去那些好朋友一個個都沒了？」當年「猖狂的答案」讓她都忍不住跪下道歉。

網易娛樂報導，「浪姐3」節目組近日曝光一段那英過去的視頻，讓全場嘉賓哄堂大笑。節目中，主持人謝娜拋出了一個那英在2002年接受雜誌採訪時的對話，當時雜誌記者問那英：「作為樂壇前輩，為什麼你過去那些好朋友一個個都沒了？」

那英一看到這個問題神色略顯慌張，緊接著為自己「辯解」說雖然已忘了自己當時的回答，但覺得一定是滿嘴胡說八道，「20年前我怎麼會是樂壇前輩呢，我也太猖狂了」，並在揭曉答案前，先跟前輩們道歉。

之後畫面一轉，原來那英當年回答說：「因為現在我有進步了，他們沒有。」聽到這裡，那英在節目中立刻從座位上站起來、跪在地上，嘴裡不停說著「對不起」，同時還雙手合在一起做出抱拳的動作，短短15秒就道歉了6次。

一向強勢的那英難得紅著臉表現出慌張的一面，讓網友都笑說：「特別喜歡這樣的英姐，讓我們都有歡樂」、「那姐太可愛了」，也有人認為她謙虛了，「能屹立歌壇30多年的常青樹有幾個？」

那英出生於遼寧省瀋陽市，1988年因翻唱偶像蘇芮的歌曲而進入歌壇。1990年，那英憑藉歌曲「山不轉水轉」獲得「全國電台」評選冠軍、全國青年歌手新人獎；1994年在台灣發行首張個人音樂專輯「為你朝思暮想」，之後相繼推出「白天不懂夜的黑」、「征服」等專輯。

1997年為慶祝香港 回歸，那英與劉德華合作演繹歌曲「東方之珠」；2001年，她憑專輯「心酸的浪漫」和同名歌曲「心酸的浪漫」分別獲得第12屆台灣金曲獎最佳國語女歌手獎、最佳作詞人獎。此後，那英發表了「我不是天使 」、「如今」等多張專輯，參演過「淺藍深藍」、「一步之遙」等影視劇。