鄭爽神隱7個月突Po採訪美照 吐心聲：像被困暴風雨裡

鄭爽在醜聞後7個月後更新Instagram，Po採訪舊照。（取材自Instagram）

女星鄭爽 於2021年1月被爆代孕棄養後，相繼陷入陰陽合同、天價片酬、偷稅漏稅等風波，被官方封殺，演藝事業就此停滯。沒辦法在微博 活躍的鄭爽，轉戰到Instagram，不時分享動態，但自去年11月20日後便沒有更新，日前突然一連Po出9張圖片，引起網友熱議。

香港 01報導，鄭爽近日上傳9張她在2019年為法國雜誌「JALOUSE」中國版創刊號拍攝的封面與內頁以及訪問內容。當中的封面相是一張臉部大特寫，她閉著雙眼，大膽嘗試顏料妝；而另外兩張臉部特寫則以濕髮出鏡，妝容清冷。

鄭爽在醜聞後7個月後更新Instagram，Po採訪舊照。（取材自Instagram）

採訪中她有感而發：「好像夢到過被困在暴風雨裡，然後自己也逃不出去，可能生活中有壓力的時候會夢到這樣子的夢吧。」鄭爽還表示，「JALOUSE」讓她感覺舒適、有安全感，且年輕又有獨特個性與思想，很適合自己，覺得特別榮幸。

雖然鄭爽已被封殺近一年半，但仍有大量粉絲追隨，紛紛留言道：「等很久了」、「如果可以請從夢裡醒來，放下過去，好好生活」、「一定要成為更好的自己呀！我們都在背後默默支持妳的」。

2019年是鄭爽當紅的時期，據悉當時鄭爽封面的雜誌銷售額高達187萬人民幣（約27.9萬美元）。不過，「JALOUSE」中國版在2021年鄭爽被封殺之後刪除所有與她相關的微博貼文，僅有Instagram還留有紀錄，近期也沒有邀約鄭爽拍攝。