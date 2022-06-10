陳赫收3.7億退股賢合庄「割韭菜」？聲明闢謠 網友仍質疑

近日「陳赫退出福建賢合庄股東」話題，引發熱議。（取材自微博）

男星陳赫因出演情境喜劇「愛情公寓」中「曾小賢」一角而走紅，並曾加盟綜藝節目「奔跑吧兄弟」，此外他也將事業觸角伸向食品品牌，合夥成立火鍋品牌「賢合庄」。然而近日「陳赫退出福建賢合庄股東」引發熱議，據悉，早前有多位賢合庄加盟商維權，喊話陳赫讓多少家庭血本無歸。

網易娛樂報導 ，賢合庄是由陳赫、葉一茜、主持人朱楨等人合夥投資 成立的火鍋品牌，2015年5月開始營業。在陳赫等人的明星效應之下，許多人加盟，賢合庄飛速擴張，全國門店數量一度超過800家。

然而到今年4月下旬，賢合庄旗下超過270家門店關閉，另據企查查App ，賢合庄關聯公司從2020年至今發生股東多次變更，陳赫更遭爆收3.7億人民幣（約5532萬美元）加盟金就退股閃人，引發加盟主們質疑「割韭菜」，集體到成都總部抗議，高喊「陳赫還我血汗錢」的口號。

綜合媒體報導，賢合庄的加盟費依照城市級別而不同，從人民幣38萬元到55萬元（約5.6萬至8.2萬美元）都有，加上其他的展店開銷，初期就得拿出近400萬元人民幣（約59.8萬美元）。

面對外界的負面聲浪，賢合庄發布聲明回應，稱疫情 期間一直有對全國加盟門店採取運營支持措施；而網傳陳赫收取3.7億人民幣的加盟費是惡意謠言，陳赫未經手公司的任何款項，且2019年起就沒再直接經營賢合庄，所以外界冠上「割韭菜」、「跑路」等字眼均是攻擊行為，公司將透過法律途徑維護合法權益。

不過對此，仍有網友質疑：「（因疫情出現的）不可抗力因素雙方共同承擔後果」，「陳赫作為原品牌創始人和合資後最主要的宣傳者，在餐飲業如此困難的期間出現如此容易被誤解的股權變動，是否是明智之舉？」