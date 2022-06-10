我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀光旅館業籲拜登：別再要求搭機入境前出示採陰證明

武器及制裁是疫苗 澤倫斯基：俄國入侵是「COVID-22」

陳赫收3.7億退股賢合庄「割韭菜」？聲明闢謠 網友仍質疑

娛樂新聞組／綜合報導
近日「陳赫退出福建賢合庄股東」話題，引發熱議。（取材自微博）
近日「陳赫退出福建賢合庄股東」話題，引發熱議。（取材自微博）

男星陳赫因出演情境喜劇「愛情公寓」中「曾小賢」一角而走紅，並曾加盟綜藝節目「奔跑吧兄弟」，此外他也將事業觸角伸向食品品牌，合夥成立火鍋品牌「賢合庄」。然而近日「陳赫退出福建賢合庄股東」引發熱議，據悉，早前有多位賢合庄加盟商維權，喊話陳赫讓多少家庭血本無歸。

網易娛樂報導 ，賢合庄是由陳赫、葉一茜、主持人朱楨等人合夥投資成立的火鍋品牌，2015年5月開始營業。在陳赫等人的明星效應之下，許多人加盟，賢合庄飛速擴張，全國門店數量一度超過800家。

然而到今年4月下旬，賢合庄旗下超過270家門店關閉，另據企查查App，賢合庄關聯公司從2020年至今發生股東多次變更，陳赫更遭爆收3.7億人民幣（約5532萬美元）加盟金就退股閃人，引發加盟主們質疑「割韭菜」，集體到成都總部抗議，高喊「陳赫還我血汗錢」的口號。

綜合媒體報導，賢合庄的加盟費依照城市級別而不同，從人民幣38萬元到55萬元（約5.6萬至8.2萬美元）都有，加上其他的展店開銷，初期就得拿出近400萬元人民幣（約59.8萬美元）。

面對外界的負面聲浪，賢合庄發布聲明回應，稱疫情期間一直有對全國加盟門店採取運營支持措施；而網傳陳赫收取3.7億人民幣的加盟費是惡意謠言，陳赫未經手公司的任何款項，且2019年起就沒再直接經營賢合庄，所以外界冠上「割韭菜」、「跑路」等字眼均是攻擊行為，公司將透過法律途徑維護合法權益。

不過對此，仍有網友質疑：「（因疫情出現的）不可抗力因素雙方共同承擔後果」，「陳赫作為原品牌創始人和合資後最主要的宣傳者，在餐飲業如此困難的期間出現如此容易被誤解的股權變動，是否是明智之舉？」

疫情 投資 App

上一則

「謀女郎」劉浩存發文被指抄襲 澄清曝靈感來自這首歌

下一則

百花獎投票開跑 易烊千璽、張小斐角逐影帝后

延伸閱讀

出事前兆？Angelababy名下4工作室1天內註銷

出事前兆？Angelababy名下4工作室1天內註銷
NBA／霍福特4火鍋激情演出 泰托姆：他是扶持我成長的推手

NBA／霍福特4火鍋激情演出 泰托姆：他是扶持我成長的推手
一口燙舌、一眼夜景 四川成都推出首輛「火鍋巴士」

一口燙舌、一眼夜景 四川成都推出首輛「火鍋巴士」
KPOT 韓式烤肉結合中式火鍋+自助吃到飽 徵加盟

KPOT 韓式烤肉結合中式火鍋+自助吃到飽 徵加盟

熱門新聞

劉德華時常透過官網「華仔天地」跟粉絲互動。（圖：台灣映藝提供）

端午前夕祝福曝光 劉德華驚喜曬「2個兒子」

2022-06-02 18:26
陳少霞（中）參加貴婦好友的聚會。（取材自微博）

傳曾是劉德華最恨玉女 破產失婚再嫁億萬富商現況曝光

2022-06-06 00:49
歐陽娜娜在中國全力發展演藝事業。取材自微博

知情人士全說了 揭歐陽娜娜崩壞內幕

2022-06-05 18:29
王心凌(左)、張棟樑曾合作過「微笑PASTA」。(本報資料照片)

「我像張棟樑 朋友像王心凌」合照萬人讚爆：過於像了

2022-06-04 08:07
趙雅芝受邀出席活動。（取材自微博）

67歲「美魔女」趙雅芝現狀曝光 無濾鏡修圖照美成這樣

2022-06-06 01:23
男星強尼戴普（Johnny Deep）與其律師卡蜜兒（Camille Vasquez）。（歐新社）

強尼戴普「為何能逆轉勝？」 網盤點3原因：歸功於安珀

2022-06-02 17:55

超人氣

更多 >
女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重
3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事
通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度
涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權
席勒：美國很可能陷入經濟衰退

席勒：美國很可能陷入經濟衰退