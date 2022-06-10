我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀光旅館業籲拜登：別再要求搭機入境前出示採陰證明

武器及制裁是疫苗 澤倫斯基：俄國入侵是「COVID-22」

「謀女郎」劉浩存發文被指抄襲 澄清曝靈感來自這首歌

娛樂新聞組／綜合報導
劉浩存近日發文分享日常，卻被網友質疑抄襲，讓她出面澄清。（取材自微博）
劉浩存近日發文分享日常，卻被網友質疑抄襲，讓她出面澄清。（取材自微博）

24歲新一代「謀女郎」劉浩存近日發文分享日常，卻被網友質疑抄襲，讓她出面澄清，表示心聲是因為上海彩虹室內合唱團的歌曲而有感而發；她並呼籲網友，不要以造謠的方式表達自己的想法。

新浪娛樂報導，劉浩存近日被質疑發文抄襲某博主在2020年發表的文字，她回應說：「今天中午我在吃外賣的時候聽了一首來自上海彩虹室內合唱團的歌，歌名叫做『我有一個裝滿星星的口袋』。我很喜歡這首歌，想把我的感受分享給我的粉絲，所以用這首歌的名字作為第一句，和我粉絲的名字『星寸』呼應，往下寫了一些話。也許稚嫩，但這也是我心中想表達的內容。」

劉浩存表示很傷心自己寫的文案，卻被人拿著一張沒有源頭的截圖說是抄襲：「大家都有自由表達自己喜惡的權利，但如果通過這樣的方式真的不是很好。表達可能會引起很多誤解，但還是想大家都可以表達自己的心聲。」

粉絲也紛紛留言支持：「多多更新微博！也不要喪失表達欲！」「誇誇！好會講！要開心要自信哦！」「想發什麼就發什麼，創作權是你自己的。」

隨後，上海彩虹室內合唱團轉發劉浩存微博，感謝她的喜愛，「提到的這首歌，創作靈感來自作者金承志掏口袋時菸葉的碎片，這首歌原本送給孤獨症的孩子，當然也送給世間每一位需要擁抱、嚮往美好的你。」

微博

上一則

小甜甜傳低調結婚 前夫直播亂入

下一則

陳赫收3.7億退股賢合庄「割韭菜」？聲明闢謠 網友仍質疑

延伸閱讀

老牌美容院紅玫瑰爆疫情 曾是上海美髮業領頭羊

老牌美容院紅玫瑰爆疫情 曾是上海美髮業領頭羊
蘋果供應鏈有多仰賴上海？ 分析師：比安卓低得多

蘋果供應鏈有多仰賴上海？ 分析師：比安卓低得多
上海落馬檢察長張本才 遭起底是神祕畫家「東方涂欽」

上海落馬檢察長張本才 遭起底是神祕畫家「東方涂欽」
伊能靜讚上海「有家的感覺」 大S意外躺槍

伊能靜讚上海「有家的感覺」 大S意外躺槍

熱門新聞

劉德華時常透過官網「華仔天地」跟粉絲互動。（圖：台灣映藝提供）

端午前夕祝福曝光 劉德華驚喜曬「2個兒子」

2022-06-02 18:26
陳少霞（中）參加貴婦好友的聚會。（取材自微博）

傳曾是劉德華最恨玉女 破產失婚再嫁億萬富商現況曝光

2022-06-06 00:49
歐陽娜娜在中國全力發展演藝事業。取材自微博

知情人士全說了 揭歐陽娜娜崩壞內幕

2022-06-05 18:29
王心凌(左)、張棟樑曾合作過「微笑PASTA」。(本報資料照片)

「我像張棟樑 朋友像王心凌」合照萬人讚爆：過於像了

2022-06-04 08:07
趙雅芝受邀出席活動。（取材自微博）

67歲「美魔女」趙雅芝現狀曝光 無濾鏡修圖照美成這樣

2022-06-06 01:23
男星強尼戴普（Johnny Deep）與其律師卡蜜兒（Camille Vasquez）。（歐新社）

強尼戴普「為何能逆轉勝？」 網盤點3原因：歸功於安珀

2022-06-02 17:55

超人氣

更多 >
女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重
3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事
通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度
涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權
席勒：美國很可能陷入經濟衰退

席勒：美國很可能陷入經濟衰退