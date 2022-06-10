「謀女郎」劉浩存發文被指抄襲 澄清曝靈感來自這首歌

劉浩存近日發文分享日常，卻被網友質疑抄襲，讓她出面澄清。（取材自微博）

24歲新一代「謀女郎」劉浩存近日發文分享日常，卻被網友質疑抄襲，讓她出面澄清，表示心聲是因為上海彩虹室內合唱團的歌曲而有感而發；她並呼籲網友，不要以造謠的方式表達自己的想法。

新浪娛樂報導，劉浩存近日被質疑發文抄襲某博主在2020年發表的文字，她回應說：「今天中午我在吃外賣的時候聽了一首來自上海彩虹室內合唱團的歌，歌名叫做『我有一個裝滿星星的口袋』。我很喜歡這首歌，想把我的感受分享給我的粉絲，所以用這首歌的名字作為第一句，和我粉絲的名字『星寸』呼應，往下寫了一些話。也許稚嫩，但這也是我心中想表達的內容。」

劉浩存表示很傷心自己寫的文案，卻被人拿著一張沒有源頭的截圖說是抄襲：「大家都有自由表達自己喜惡的權利，但如果通過這樣的方式真的不是很好。表達可能會引起很多誤解，但還是想大家都可以表達自己的心聲。」

粉絲也紛紛留言支持：「多多更新微博 ！也不要喪失表達欲！」「誇誇！好會講！要開心要自信哦！」「想發什麼就發什麼，創作權是你自己的。」

隨後，上海彩虹室內合唱團轉發劉浩存微博，感謝她的喜愛，「提到的這首歌，創作靈感來自作者金承志掏口袋時菸葉的碎片，這首歌原本送給孤獨症的孩子，當然也送給世間每一位需要擁抱、嚮往美好的你。」