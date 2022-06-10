你沒事吧？楊冪被盜帳號詐2000元 身價50億氣喊：我至於嗎

女星楊冪最近登上綜藝「怎麼辦！脫口秀專場」，透露兩年前莫名被捲入一場金融貸款詐騙的案件。（視頻截圖）

女星楊冪 最近登上綜藝「怎麼辦！脫口秀專場」，透露兩年前莫名被捲入一場金融貸款詐騙 的案件，被要求去法院出庭，直覺遇到騙子，心想「你沒事吧」，沒想到這竟是一則真的簡訊。

綜合媒體報導，楊冪表示當時正趕飛機，突然收到一則簡訊，內容寫著「楊冪，你涉嫌金融貸款詐騙，請到法院出庭受理，否則將在機場、高鐵站實施管制拘捕」。楊冪當時直覺就遇到騙子，心想「你沒事吧！你來抓我呀～我寧可被拘捕，也不能被詐騙」。沒想到簡訊內容竟是真的，因為她的網路銀行遭盜後被拿去辦了2000人民幣（約299美元）的貸款。

對此楊冪覺得又冤枉又錯愕，表示：「給我冤的，2000！我至於嗎？我至於詐騙嗎？我跟我爸借就行了。」事實上，楊冪不只是頂流女星，也相當有商業頭腦，和經紀人合夥開設經紀公司「嘉行傳媒」，旗下藝人有迪麗熱巴、祝緒丹、高偉光等人，據說楊冪身價高達50億人民幣（約7.47億美元），區區2000元自然不放在眼裡。

此外，楊冪在脫口秀中說出「你沒事吧」，這是她的經典廣告詞之一，因此在節目重現讓觀眾相當興奮，哄堂大笑。