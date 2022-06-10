我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀光旅館業籲拜登：別再要求搭機入境前出示採陰證明

武器及制裁是疫苗 澤倫斯基：俄國入侵是「COVID-22」

你沒事吧？楊冪被盜帳號詐2000元 身價50億氣喊：我至於嗎

娛樂新聞組／綜合報導
女星楊冪最近登上綜藝「怎麼辦！脫口秀專場」，透露兩年前莫名被捲入一場金融貸款詐騙的案件。（視頻截圖）
女星楊冪最近登上綜藝「怎麼辦！脫口秀專場」，透露兩年前莫名被捲入一場金融貸款詐騙的案件。（視頻截圖）

女星楊冪最近登上綜藝「怎麼辦！脫口秀專場」，透露兩年前莫名被捲入一場金融貸款詐騙的案件，被要求去法院出庭，直覺遇到騙子，心想「你沒事吧」，沒想到這竟是一則真的簡訊。

綜合媒體報導，楊冪表示當時正趕飛機，突然收到一則簡訊，內容寫著「楊冪，你涉嫌金融貸款詐騙，請到法院出庭受理，否則將在機場、高鐵站實施管制拘捕」。楊冪當時直覺就遇到騙子，心想「你沒事吧！你來抓我呀～我寧可被拘捕，也不能被詐騙」。沒想到簡訊內容竟是真的，因為她的網路銀行遭盜後被拿去辦了2000人民幣（約299美元）的貸款。

對此楊冪覺得又冤枉又錯愕，表示：「給我冤的，2000！我至於嗎？我至於詐騙嗎？我跟我爸借就行了。」事實上，楊冪不只是頂流女星，也相當有商業頭腦，和經紀人合夥開設經紀公司「嘉行傳媒」，旗下藝人有迪麗熱巴、祝緒丹、高偉光等人，據說楊冪身價高達50億人民幣（約7.47億美元），區區2000元自然不放在眼裡。

此外，楊冪在脫口秀中說出「你沒事吧」，這是她的經典廣告詞之一，因此在節目重現讓觀眾相當興奮，哄堂大笑。

楊冪 詐騙 貸款

上一則

67歲趙雅芝穿「薄紗禮服」飄仙氣 傳定居杭州已看好房了

下一則

Baby驗收顏值時間到了 打臉酸民預言「10年後臉塌」

延伸閱讀

楊冪暖心寵粉 手寫信「高考必備清單」為考生加油

楊冪暖心寵粉 手寫信「高考必備清單」為考生加油
王鷗見Baby、楊冪比美 在一旁好尷尬

王鷗見Baby、楊冪比美 在一旁好尷尬
楊冪自曝桃花旺 曬收花照疑有愛慕者

楊冪自曝桃花旺 曬收花照疑有愛慕者
楊冪520自爆桃花旺 狂曬收花照 神秘愛慕者表白？

楊冪520自爆桃花旺 狂曬收花照 神秘愛慕者表白？

熱門新聞

劉德華時常透過官網「華仔天地」跟粉絲互動。（圖：台灣映藝提供）

端午前夕祝福曝光 劉德華驚喜曬「2個兒子」

2022-06-02 18:26
陳少霞（中）參加貴婦好友的聚會。（取材自微博）

傳曾是劉德華最恨玉女 破產失婚再嫁億萬富商現況曝光

2022-06-06 00:49
歐陽娜娜在中國全力發展演藝事業。取材自微博

知情人士全說了 揭歐陽娜娜崩壞內幕

2022-06-05 18:29
王心凌(左)、張棟樑曾合作過「微笑PASTA」。(本報資料照片)

「我像張棟樑 朋友像王心凌」合照萬人讚爆：過於像了

2022-06-04 08:07
趙雅芝受邀出席活動。（取材自微博）

67歲「美魔女」趙雅芝現狀曝光 無濾鏡修圖照美成這樣

2022-06-06 01:23
男星強尼戴普（Johnny Deep）與其律師卡蜜兒（Camille Vasquez）。（歐新社）

強尼戴普「為何能逆轉勝？」 網盤點3原因：歸功於安珀

2022-06-02 17:55

超人氣

更多 >
女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重
3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事
通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度
涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權
席勒：美國很可能陷入經濟衰退

席勒：美國很可能陷入經濟衰退