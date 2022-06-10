我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀光旅館業籲拜登：別再要求搭機入境前出示採陰證明

武器及制裁是疫苗 澤倫斯基：俄國入侵是「COVID-22」

Baby驗收顏值時間到了 打臉酸民預言「10年後臉塌」

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy十年前被酸臉會塌，如今期滿，網友一看表示再戰十年沒問題。(取材自微博)
Angelababy十年前被酸臉會塌，如今期滿，網友一看表示再戰十年沒問題。(取材自微博)

女星Angelababy（楊穎）最初以模特兒出道，靠著精緻美貌轉往娛樂圈發展，在戲劇、綜藝節目都打下成績。近日有Baby在10年前受訪的報導，她針對酸民批評表示：「我的臉會塌？十年後見吧！」如今期滿驗收的時刻到來，她的近況曝光，讓網友震驚直呼：「時間就是最好的證明。」

Angelababy過去初踏入演藝圈時，常被網友懷疑她整牙又整形等，並po出舊照嘲諷，她在2012年曾接受「新京報」的採訪，表示聽過網友預言「10年後她的臉就塌下來了」；Baby當時覺得好笑：「10年後塌不塌都是我的事，再說我又沒有挨那一刀，我怕你說什麼？」她不以為意地訂下10年之約：「10年後見吧！」

圖為2012年Angelababy出席台灣金馬獎頒獎典禮。（本報資料照片）
圖為2012年Angelababy出席台灣金馬獎頒獎典禮。（本報資料照片）

如今10年過去了，這些年Baby持續工作，持續有照片曝光，現在的Baby褪去當年的青澀與稚嫩，取而代之的是輕熟女的韻味，顏值依然在線。網友看了她的近況後也紛紛留言：「時間就是最好證明，再戰10年沒問題」、「不僅沒塌，還越來越好看了。」

雖然有部分網友仍持不同的想法，覺得Baby還是有些地方產生差異，「妝容有點不一樣了」、「10年前和現在混血感比以前少」。而Baby曾在微博回應表示：「我沒有整過，所以活得坦蕩，也不想整天去和別人解釋」，還撂話時間久了，大家會知道真相，等待還她清白的那天到來。

這也不是網友第一次唱衰Baby被打臉。Baby在2015年與黃曉明結婚，婚後育有一子「小海綿」，兩人今年1月官宣結束7年婚姻，她一度被傳沒了老公當靠山，演藝工作會受影響，但事實證明她仍然活躍，上遍各大綜藝節目。

Angelababy 黃曉明 微博

上一則

你沒事吧？楊冪被盜帳號詐2000元 身價50億氣喊：我至於嗎

延伸閱讀

黃曉明離婚4個月 被爆新歡網紅葉珂酷似baby

黃曉明離婚4個月 被爆新歡網紅葉珂酷似baby
出事前兆？Angelababy名下4工作室1天內註銷

出事前兆？Angelababy名下4工作室1天內註銷
黃曉明離婚4個月被爆密戀網紅 外型竟激似Baby

黃曉明離婚4個月被爆密戀網紅 外型竟激似Baby
要出事徵兆？Angelababy名下4間工作室 1天內註銷

要出事徵兆？Angelababy名下4間工作室 1天內註銷

熱門新聞

劉德華時常透過官網「華仔天地」跟粉絲互動。（圖：台灣映藝提供）

端午前夕祝福曝光 劉德華驚喜曬「2個兒子」

2022-06-02 18:26
陳少霞（中）參加貴婦好友的聚會。（取材自微博）

傳曾是劉德華最恨玉女 破產失婚再嫁億萬富商現況曝光

2022-06-06 00:49
歐陽娜娜在中國全力發展演藝事業。取材自微博

知情人士全說了 揭歐陽娜娜崩壞內幕

2022-06-05 18:29
王心凌(左)、張棟樑曾合作過「微笑PASTA」。(本報資料照片)

「我像張棟樑 朋友像王心凌」合照萬人讚爆：過於像了

2022-06-04 08:07
趙雅芝受邀出席活動。（取材自微博）

67歲「美魔女」趙雅芝現狀曝光 無濾鏡修圖照美成這樣

2022-06-06 01:23
男星強尼戴普（Johnny Deep）與其律師卡蜜兒（Camille Vasquez）。（歐新社）

強尼戴普「為何能逆轉勝？」 網盤點3原因：歸功於安珀

2022-06-02 17:55

超人氣

更多 >
女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重
3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事
通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度
涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權
席勒：美國很可能陷入經濟衰退

席勒：美國很可能陷入經濟衰退