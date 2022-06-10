Baby驗收顏值時間到了 打臉酸民預言「10年後臉塌」

Angelababy十年前被酸臉會塌，如今期滿，網友一看表示再戰十年沒問題。(取材自微博)

女星Angelababy （楊穎）最初以模特兒出道，靠著精緻美貌轉往娛樂圈發展，在戲劇、綜藝節目都打下成績。近日有Baby在10年前受訪的報導，她針對酸民批評表示：「我的臉會塌？十年後見吧！」如今期滿驗收的時刻到來，她的近況曝光，讓網友震驚直呼：「時間就是最好的證明。」

Angelababy過去初踏入演藝圈時，常被網友懷疑她整牙又整形等，並po出舊照嘲諷，她在2012年曾接受「新京報」的採訪，表示聽過網友預言「10年後她的臉就塌下來了」；Baby當時覺得好笑：「10年後塌不塌都是我的事，再說我又沒有挨那一刀，我怕你說什麼？」她不以為意地訂下10年之約：「10年後見吧！」

圖為2012年Angelababy出席台灣金馬獎頒獎典禮。（本報資料照片）

如今10年過去了，這些年Baby持續工作，持續有照片曝光，現在的Baby褪去當年的青澀與稚嫩，取而代之的是輕熟女的韻味，顏值依然在線。網友看了她的近況後也紛紛留言：「時間就是最好證明，再戰10年沒問題」、「不僅沒塌，還越來越好看了。」

雖然有部分網友仍持不同的想法，覺得Baby還是有些地方產生差異，「妝容有點不一樣了」、「10年前和現在混血感比以前少」。而Baby曾在微博 回應表示：「我沒有整過，所以活得坦蕩，也不想整天去和別人解釋」，還撂話時間久了，大家會知道真相，等待還她清白的那天到來。

這也不是網友第一次唱衰Baby被打臉。Baby在2015年與黃曉明 結婚，婚後育有一子「小海綿」，兩人今年1月官宣結束7年婚姻，她一度被傳沒了老公當靠山，演藝工作會受影響，但事實證明她仍然活躍，上遍各大綜藝節目。