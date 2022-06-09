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王心凌「乘風破浪」二公贏了 女星嗆阿嬌被淘汰網叫好

記者林士傑／即時報導
王心凌在「乘風破浪」二公舞台拿下勝利。(取材自微博)
王心凌在「乘風破浪」二公舞台拿下勝利。(取材自微博)

王心凌雖在「乘風破浪」一公舞台吞下敗仗，但在現場觀眾喜愛投票排名拿下亞軍，本周迎來第2次公演舞台分組PK，微博網友爆料她跟觀眾喜愛排名冠軍的譚維維組隊，帶來草東沒有派對的「山海」一曲，成功擊敗對手薛凱琪、劉戀獲勝，為那英隊拿下第2勝。

趙櫻子(左起)在一公跟寧靜、阿嬌同隊，對待阿嬌的態度一度引發網友批評。(取材自微...
趙櫻子(左起)在一公跟寧靜、阿嬌同隊，對待阿嬌的態度一度引發網友批評。(取材自微博)

「乘風破浪」二公早就錄製完成，網友爆料那英、寧靜2隊同樣2勝2負，最終累積總票數由那英隊勝出，當中讓人雙眼為之一亮的是寧靜率領鍾欣潼（阿嬌）、于文文演唱蔡依林歌曲「怪美的」，對上了那英隊的阿雅、蔡卓妍（阿Sa）、許茹芸，同為「Twins」的阿嬌、阿Sa相互廝殺，火藥味十足。

各自帶來精彩的演出之後，二公淘汰選手為爭議不斷的趙櫻子，先前她曾把阿Sa錯認為阿嬌，由於阿Sa、阿嬌毫無相似之處，此舉被認為是刻意炒作，後來她透過微博再次致歉：「不知道怎麼的見到美女太興奮還是啥，但我真的覺得阿Sa和阿嬌真的太像了。」

而趙櫻子一公排練時明顯跟不上寧靜、阿嬌的腳步，出道21年的阿嬌點出她的不足之處，事後她質問對方「平時講話都這麼直白嗎」，寧靜在旁聞言一度愣住，表示有人願意直說總比背後插箭更好一些，這時阿嬌不得已只好向趙櫻子道歉，「好心被雷親」的處境讓許多網友替阿嬌抱不平， 如今趙櫻子傳出遭到淘汰，不少觀眾留言叫好。

譚維維擁有高超的歌唱實力，作品曾獲金馬獎最佳原創電影歌曲獎肯定。(取材自微博)
譚維維擁有高超的歌唱實力，作品曾獲金馬獎最佳原創電影歌曲獎肯定。(取材自微博)

阿嬌 微博 投票

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