我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

醫學種族偏見 美國亞裔長期面臨癌症研究不平等

蕭敬騰認長居成都：很自在安逸 多存點錢再買房子

記者梅衍儂／綜合報導
台灣歌手蕭敬騰接受成都媒體專訪時透露，他已經常住成都，並稱讚成都的居住環境佳。(取材自臉書)
台灣歌手蕭敬騰接受成都媒體專訪時透露，他已經常住成都，並稱讚成都的居住環境佳。(取材自臉書)

台灣金曲歌王蕭敬騰日前接受中國大陸媒體訪問，透露已在成都長居，他表示：「成都就是生活很舒服、很輕鬆，大家喜歡吃、喜歡聽、喜歡玩，娛樂很好，所以生活就很開心，很自在安逸。」被問到是否已在成都買房，他表示要等以後多存一點錢再來買。

他長居成都的消息曝光，立刻躍上微博熱搜第一，不少大陸網友表示歡迎他來居住，還提起他的「雨神」封號，開玩笑說「成都的朋友還好嗎？記得帶雨具」、「成都的降水量以後看來很有保障」。

蕭敬騰去年在大陸推出餐飲品牌，首家實體麵館就開在成都，他受訪稱已在長都長居，直誇生活很好，「已經長居啦，已經居了，居下去了。成都生活那麼好，物價沒有其他城市高，發展空間你就想想，如果現在投資成都，5年後會是什麼情況。」

一年過去，蕭敬騰受訪時稱生意還不錯。「每天有差不多300單生意，還可以吧。」紅星新聞表示，蕭敬騰當初選擇在成都開店，是因為他喜歡吃麵，尤其是喜歡吃成都的麵。根據去年開幕時媒體報導，「傅麵麵」預計2022年前要在兩岸三地開出超過30家分店。

蕭敬騰還表示，條件允許時，他將在成都開演唱會。對於不少歌手目前選擇舉行「線上演唱會」，蕭敬騰說，「我們一直都有，今年應該也會有。」

台灣歌手蕭敬騰接受成都媒體專訪時透露，他已經常住成都，並稱讚成都的居住環境佳。（...
台灣歌手蕭敬騰接受成都媒體專訪時透露，他已經常住成都，並稱讚成都的居住環境佳。（取材自紅星新聞）

蕭敬騰 投資 微博

上一則

伊能靜讚上海「有家的感覺」 大S意外躺槍

延伸閱讀

藝人蕭敬騰宣布常住成都：發展空間很大

藝人蕭敬騰宣布常住成都：發展空間很大
甩離婚傳聞 劉濤拎包優雅逛街

甩離婚傳聞 劉濤拎包優雅逛街
成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛
蕭敬騰金曲遺珠？ 證實讓出機會 不再報名

蕭敬騰金曲遺珠？ 證實讓出機會 不再報名

熱門新聞

劉德華時常透過官網「華仔天地」跟粉絲互動。（圖：台灣映藝提供）

端午前夕祝福曝光 劉德華驚喜曬「2個兒子」

2022-06-02 18:26
安珀赫德在宣判前抵達法庭。(Getty Images)

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1035萬元

2022-06-01 16:02
陳少霞（中）參加貴婦好友的聚會。（取材自微博）

傳曾是劉德華最恨玉女 破產失婚再嫁億萬富商現況曝光

2022-06-06 00:49
歐陽娜娜在中國全力發展演藝事業。取材自微博

知情人士全說了 揭歐陽娜娜崩壞內幕

2022-06-05 18:29
知名網紅分析，王心凌會翻紅不是沒有原因的。 （取材自微博）

百萬網紅揭王心凌翻紅關鍵：大家聊天她洗碗

2022-05-30 02:30
王心凌(左)、張棟樑曾合作過「微笑PASTA」。(本報資料照片)

「我像張棟樑 朋友像王心凌」合照萬人讚爆：過於像了

2022-06-04 08:07

超人氣

更多 >
媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」
加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震
芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋
庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人
聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著