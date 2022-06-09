蕭敬騰認長居成都：很自在安逸 多存點錢再買房子

台灣歌手蕭敬騰接受成都媒體專訪時透露，他已經常住成都，並稱讚成都的居住環境佳。(取材自臉書)

台灣金曲歌王蕭敬騰 日前接受中國大陸媒體訪問，透露已在成都長居，他表示：「成都就是生活很舒服、很輕鬆，大家喜歡吃、喜歡聽、喜歡玩，娛樂很好，所以生活就很開心，很自在安逸。」被問到是否已在成都買房，他表示要等以後多存一點錢再來買。

他長居成都的消息曝光，立刻躍上微博 熱搜第一，不少大陸網友表示歡迎他來居住，還提起他的「雨神」封號，開玩笑說「成都的朋友還好嗎？記得帶雨具」、「成都的降水量以後看來很有保障」。

蕭敬騰去年在大陸推出餐飲品牌，首家實體麵館就開在成都，他受訪稱已在長都長居，直誇生活很好，「已經長居啦，已經居了，居下去了。成都生活那麼好，物價沒有其他城市高，發展空間你就想想，如果現在投資 成都，5年後會是什麼情況。」

一年過去，蕭敬騰受訪時稱生意還不錯。「每天有差不多300單生意，還可以吧。」紅星新聞表示，蕭敬騰當初選擇在成都開店，是因為他喜歡吃麵，尤其是喜歡吃成都的麵。根據去年開幕時媒體報導，「傅麵麵」預計2022年前要在兩岸三地開出超過30家分店。

蕭敬騰還表示，條件允許時，他將在成都開演唱會。對於不少歌手目前選擇舉行「線上演唱會」，蕭敬騰說，「我們一直都有，今年應該也會有。」