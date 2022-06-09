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「夢華錄」拍受刑戲 劉亦菲狂嗆水被讚敬業

娛樂新聞組╱綜合報導
劉亦菲「夢華錄」飾演錢塘小茶坊的掌櫃趙盼兒。(圖：WeTV提供)
劉亦菲「夢華錄」飾演錢塘小茶坊的掌櫃趙盼兒。(圖：WeTV提供)

劉亦菲相隔16年回歸小螢幕，和陳曉搭檔演出「夢華錄」，兩人高顏值、演技雙雙在線，被封為古裝偶像劇的「神仙CP」，該劇播放僅四天即創造全球超過5億播放量，為2022年評分最高分的陸劇；劉亦菲和陳曉兩人分別在2006年和2014年飾演「神雕俠侶」的小龍女和楊過，此次合作也讓網友笑稱是「圓夢了」。

綜合媒體報導，官方日前公布劉亦菲被逼受水刑的花絮，她雙手被人固定在背後，頭被猛烈壓入裝滿水的水缸中。網友看了花絮才知道這一幕其實重拍了好多次，劉亦菲的雙手甚至一度無法放在水缸邊上撐起自己，一抬起頭就張大嘴巴呼吸，嗆水模樣讓網友好心疼，「劉亦菲說過她不是個嬌氣的人，身為演員她要做的事義不容辭」、「劉亦菲真正配得上演員這個職業」、「浸了水的臉都這麼好看」。

此前，劉亦菲主演的迪士尼電影「花木蘭」評價慘淡，被部分網友嘲是「票房毒藥」，但她在「夢華錄」中與陳曉的精湛演技播出後，反轉被譽「流量女王」，且劇中形象和過去仙氣飄飄的造型大不相同，相當接地氣，敬業態度也讓人佩服。

陳曉形容演出「夢」劇最大的挑戰是武打戲，其中一場跳水救人的戲，除了長時間在水下拍攝消耗大量體力，更反覆做了15次幾乎90度朝下的跳水動作，回想25歲時拍攝打戲的游刃有餘，現年34歲的他，笑說自己變保守了，不只偶爾會打到自己，在吊鋼絲時還會有點擔心。

劉亦菲與陳曉在戲中還上演突破古裝劇尺度的親密戲，女上男下的「無尾熊式」抱法，激吻、親脖子、嬌喘聲，搭配「雷電交加」的天氣效果，相當激情，陳曉在劇中深情又甜而不膩的眼神戲，各種開撩，也讓大量網友淪陷「顧大人的魅力」。

劉亦菲起身時，手甚至無法好好扶著水缸。（取材自微博）
劉亦菲起身時，手甚至無法好好扶著水缸。（取材自微博）
陳曉形容演出「夢華錄」最大挑戰是武打戲。(圖：WeTV提供)
陳曉形容演出「夢華錄」最大挑戰是武打戲。(圖：WeTV提供)

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