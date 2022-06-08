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深夜遭狗仔堵問汪小菲 張穎穎不發一語拔腿狂奔

記者黃保慧／綜合報導
張穎穎。（取材自小紅書）
張穎穎。（取材自小紅書）

汪小菲與張穎穎1日被中國八卦媒體爆出，去年9月女方為他墮胎，微博帳號「素顏7252」的網友日前再發長文，揭露張穎穎過去的黑歷史，事件發酵多日，張穎穎被中國媒體捕獲，上前追問：「你跟汪小菲是分手了嗎」、「有甚麼想對汪小菲說的？」張穎穎不發一語狂奔。

張穎穎日前被中國狗仔直擊，聽到汪小菲3字快速奔跑回車上，火速離開現場，沒有當面澄清，可能也是不想再度成為網友關注的焦點。

先前「素顏7252」的網友揭露張穎穎過去的經歷，先是指她是山東菏澤牡丹市人，身份證改過年齡，她的學歷是菏澤音樂學校中專畢業，對外宣稱是北京電影學院畢業，其實後來到北京後，才到北京電影學院念進修班，曾在山西太原一家酒吧裡表演跳舞，被一位有婦之夫的老頭包養，每個月提供10萬人民幣（約1.4萬美元）生活費，還在她老家送了一間房子，而在包養期間她懷孕過，後來去流產，男方也給了她一筆錢。

網友指張穎穎嘗到了利用懷孕流產就能獲得利益的甜頭，在汪小菲身上也重施故技，痛批「不惜損害自己的身體，來謀取暴利，是個狠角色，假裝愛的情深，打著愛的旗號，讓男性覺得很對不起自己，來謀取利益達到自己的實際目的」，更質疑「張穎穎懷的孩子真的是汪小菲的嗎？」。

張穎穎也在微博發出聲明「目前，互聯網上以我同學身份發表的全部言論，均屬於明目張膽地造謠污蔑！部分人為了蠅頭小利，不惜惡意捏造事實！我現已委託律師團隊來向此造謠文章的編造者維權訴訟！」。

張穎穎聽到汪小菲3字快速奔跑回車上。（取材自微博）
張穎穎聽到汪小菲3字快速奔跑回車上。（取材自微博）
張穎穎聽到汪小菲3字快速奔跑回車上。（取材自微博）
張穎穎聽到汪小菲3字快速奔跑回車上。（取材自微博）

汪小菲 北京 電影

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