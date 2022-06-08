張雨綺演單身媽媽登熱搜 「我還可以演奶奶」

張雨綺新劇演單身媽媽，登上熱搜；她回應甚至可以演奶奶、演男人。(取材自微博)

女星張雨綺主演的電視劇「加油！媽媽」近日正熱播，她在劇中飾演一位單身媽媽，「張雨綺都開始演媽了」隨之登上熱搜；張雨綺霸氣回應：「媽媽是每個人生命中的大女主，能演媽媽覺得很開心，如果需要，我還可以演奶奶。」

綜合媒體報導，張雨綺說，無論什麼角色對演員來說都是難得的人生體驗，她從不給自己設限，並調皮表示：「而且我不僅能演媽媽，如果需要我還可以演奶奶，甚至我還想演個男人。」

當年張雨綺在電影 「長江7號」中飾演溫柔可人的袁老師，但其實張雨綺私下脾氣是出了名的火爆，她和汪小菲 交往時，就傳出兩人一言不合會互賞巴掌。張雨綺近日受訪，被問到知不知道大家很愛模仿當年她在活動上被追問大汪婚禮時的模樣，她不避諱透露當時心情差。

當年因為張蘭的反對，張雨綺和汪小菲的戀情無疾而終，她後來在活動被記者逼問心情有沒有受到大汪婚禮影響時，整張臉垮掉，還給了記者死亡之瞪，這段受訪影片也在網路上瘋傳。多年後被問及此事，張雨綺笑問為什麼現在的記者都不會問這種問題，隨後打趣詢問是不是自己咖位變高的緣故，「我可能那天就是因為心情不是很好，我都忘記人家問了什麼，或者我還沒睡醒」。

事實上，汪小菲近日桃色醜聞纏身，微博上更出現一段話「陳建州打你、王思聰罵你、張雨綺搧你、大S 始終不理你，這是被嫌棄的汪小菲的一生」回憶起與張雨綺的關係，汪小菲坦言他很喜歡張雨綺性格直率、單純，但火爆脾氣吃不消，稍有不如意就會被拳打腳踢，讓汪小菲很受不了。