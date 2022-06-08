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反擊人氣崩跌 歐陽娜娜：會熱愛大提琴一輩子

記者林士傑╱綜合報導
歐陽娜娜在新影片中訴說心聲，反擊質疑她崩壞的聲浪。(取材自臉書)
歐陽娜娜在新影片中訴說心聲，反擊質疑她崩壞的聲浪。(取材自臉書)

全力在中國大陸發展事業的台灣藝人歐陽娜娜，將迎來22歲生日，近日應邀替微博畢業季活動拍攝影片，同時在微博分享最新影片訴說心聲。

由於日前才被YouTube頻道「鳳凰說」列出崩壞原因，並質疑她能待在演藝圈多久，人氣暴跌式下滑；不過從微博留言看來，她在網友心中仍是女神，且在影片中喊話：「每一站身分或許不同，但我們享受這般簡單的熱愛，為自己創造更多的可能。」似以直球反擊所有質疑聲浪。

影片中穿插了歐陽娜娜小時候的練琴、比賽片段，她說：「2歲的我，還不知道未來生命裡將會有大提琴，22歲的我，知道大提琴會陪我一輩子。感謝大提琴，讓大家認識了我，也感謝大提琴，讓我認識了什麼叫熱愛。」

而出道以來歐陽娜娜常被問說這分熱愛可以堅持多久，她認為跟著自己的節奏、知道自己在沉浸就夠了，「拉琴是我一輩子會做的事情，但不是唯一可以做的事，我認為音樂是沒有終點的。」

她這一路從古典向流行出發，推出演奏專輯同時邁向綜藝界，她說：「謝謝你們沒有拒絕一種新的嘗試，才有了現在更加自由的我。越簡單去熱愛，才能越接近豐富的自己。」

歐陽娜娜在新影片中訴說心聲，反擊質疑她崩壞的聲浪。(取材自臉書)
歐陽娜娜在新影片中訴說心聲，反擊質疑她崩壞的聲浪。(取材自臉書)

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