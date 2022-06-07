我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想看股市反彈上漲？3個觸發因素 僅1個機會較大

世說新聞／竊賊四闖華人公司 看員工如何機智嚇退

伊能靜狂讚上海「更有家的感覺」微博網友意外扯出大S

噓！星聞 綜合報導
伊能靜稱讚上海。（取材自抖音）
伊能靜稱讚上海。（取材自抖音）

伊能靜2015年與秦昊結婚後多定居在中國，2年前參加節目「乘風破浪的姐姐」再度爆紅，一舉一動格外地引人注意！她表示，由於疫情緣故已經2年沒回到台北，常定居上海新家也讓她坦言「對上海有更深刻家的感受」，一席話也讓中國網友紛紛讚賞，不過卻也意外扯出大S

伊能靜近來居住上海也遇上封城抗疫，並大讚「我覺得上海人真的很棒！」，她也分享經歷封城後的心境，樂觀表示上海人已學會苦中作樂，例如網購、拍短片等等。

伊能靜也分享在上海這幾年的心境，坦言一開始不習慣，因為一家人都住台北，目前已有2年沒見到媽媽，笑說有種遠嫁的感覺，「但是這一次反而讓我對上海，有了一個很深刻的家的感受。」她表示這次封城抗議看到上海人團結、互相幫助，讓她覺得相當溫暖，更喊話：「就快要撥雲見霧了，我們加油！上海加油！」

許多網友看完影片，紛紛留言表示：「第一次聽到有人誇上海人」、「謝謝靜靜子為上海正名」、「中國很棒的」；不過，卻有網友留言扯到大S：「比大S强多了，好女人，是秦昊的福份」、「你比大S强太多了，溫和，小女生，為了愛人願意定居上海」、「對家庭的責任感比大S强多了」。

大S 封城 疫情

上一則

捍衛戰士第3集？麥爾斯泰勒：想拍「捍衛戰士：公雞」

下一則

南韓最長壽主持人辭世 國寶級MC曾登金氏紀錄

延伸閱讀

上海繼核酸排隊後 最新排長隊的是民政局「離婚登記」

上海繼核酸排隊後 最新排長隊的是民政局「離婚登記」
檔板比人高…硬隔離封控措施 再現上海街頭

檔板比人高…硬隔離封控措施 再現上海街頭
林瑞陽、張庭公司又挨告 明道也捲入 再發聲明維權

林瑞陽、張庭公司又挨告 明道也捲入 再發聲明維權

小哈利罕曝清秀照 被讚絕美少年、像媽媽伊能靜

小哈利罕曝清秀照 被讚絕美少年、像媽媽伊能靜

熱門新聞

劉德華時常透過官網「華仔天地」跟粉絲互動。（圖：台灣映藝提供）

端午前夕祝福曝光 劉德華驚喜曬「2個兒子」

2022-06-02 18:26
安珀赫德在宣判前抵達法庭。(Getty Images)

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1035萬元

2022-06-01 16:02
知名網紅分析，王心凌會翻紅不是沒有原因的。 （取材自微博）

百萬網紅揭王心凌翻紅關鍵：大家聊天她洗碗

2022-05-30 02:30
汪小菲疑似親密照曝光。圖／摘自快手

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

2022-05-31 10:15
陳少霞（中）參加貴婦好友的聚會。（取材自微博）

傳曾是劉德華最恨玉女 破產失婚再嫁億萬富商現況曝光

2022-06-06 00:49
歐陽娜娜在中國全力發展演藝事業。取材自微博

知情人士全說了 揭歐陽娜娜崩壞內幕

2022-06-05 18:29

超人氣

更多 >
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她
哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光

哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光
國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝
葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準

葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準