伊能靜狂讚上海「更有家的感覺」微博網友意外扯出大S

伊能靜稱讚上海。（取材自抖音）

伊能靜2015年與秦昊結婚後多定居在中國，2年前參加節目「乘風破浪的姐姐」再度爆紅，一舉一動格外地引人注意！她表示，由於疫情 緣故已經2年沒回到台北，常定居上海新家也讓她坦言「對上海有更深刻家的感受」，一席話也讓中國網友紛紛讚賞，不過卻也意外扯出大S 。

伊能靜近來居住上海也遇上封城 抗疫，並大讚「我覺得上海人真的很棒！」，她也分享經歷封城後的心境，樂觀表示上海人已學會苦中作樂，例如網購、拍短片等等。

伊能靜也分享在上海這幾年的心境，坦言一開始不習慣，因為一家人都住台北，目前已有2年沒見到媽媽，笑說有種遠嫁的感覺，「但是這一次反而讓我對上海，有了一個很深刻的家的感受。」她表示這次封城抗議看到上海人團結、互相幫助，讓她覺得相當溫暖，更喊話：「就快要撥雲見霧了，我們加油！上海加油！」

許多網友看完影片，紛紛留言表示：「第一次聽到有人誇上海人」、「謝謝靜靜子為上海正名」、「中國很棒的」；不過，卻有網友留言扯到大S：「比大S强多了，好女人，是秦昊的福份」、「你比大S强太多了，溫和，小女生，為了愛人願意定居上海」、「對家庭的責任感比大S强多了」。