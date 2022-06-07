林瑞陽、張庭公司又挨告 明道也捲入 再發聲明維權

張庭（右）和林瑞陽旗下公司又挨告。（本報資料照片）

林瑞陽和張庭夫妻因為在中國涉嫌非法傳銷而受到調查，公司名下共有96套房產被查封，還有高達20億人民幣（約3億美元）的資金被凍結。日前夫妻倆不惜宣告要藉由司法尋求法律保護，近日又傳出林瑞陽名下公司「上海庭璨進出口有限公司」因合約糾紛被告；兩人所屬公司委託律師發出聲明，表示只是單純訴訟，防止不實言論與侵害上海庭璨公司的名譽。

由林瑞陽擔任法定代表，持股人則包括林瑞陽和張庭夫妻公司及藝人明道的「上海庭璨進出口有限公司」，因合約糾紛被告案件於近日在上海市青浦區人民法院開庭。

中國媒體根據天眼查APP搜尋這起民事案件，得知原告為杭州龐谷貿易有限公司，被告則是上海庭璨進出口有限公司。上海庭璨公司最大股東是林瑞陽和張庭的公司「上海上陽天禧投資 管理有限公司」，持股75%，明道和經紀人李詩翔則分別占10%及15%。公開訊息中顯示，上海庭璨進出口有限公司為明道自創護膚彩妝品牌歐希納的關聯公司。

明道經營副業，但捲入林瑞陽和張庭夫妻的合約糾紛。（中通社）

面對官司糾紛，林瑞陽夫婦和明道的所屬公司委託律師發出聲明，表示這項糾紛是正常商事活動中產生的訴訟，事實以法院的調查和裁判結果為準。聲明說，若有借助本次訴訟惡意編造、散布於不實言論，誤導社會公眾與廣大消費者，嚴重損害公司名譽者將採取民事訴訟和刑事報案等法律手段，依法追究法律責任。

林瑞陽和張庭委託律師發出聲明。（取材自微博）

林瑞陽、張庭這對名人夫妻，從演藝圈跨行到中國從事微商賺進百億財富，讓張庭高調地炫富「家裡都是錢」，未料去年底公司涉嫌傳銷被查，不僅名下數千萬人民幣資金遭凍結，還得繳納違法所得和罰款，96套房產也被查封，震驚外界。