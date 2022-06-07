林依晨遭眼鏡品牌拖欠酬勞 Selina也是苦主 雙雙提告

林依晨代言眼鏡品牌數年，最後被拖欠300多萬元代言費。（圖：PIOVINO提供）

「零負評女神」林依晨去年10月生下女兒「小小林」，產後三個月就復出工作，近日傳出她曾被合作多年的眼鏡廠商拖欠約300多萬（台幣，下同，逾10萬美元）的代言費，後來該廠商找來新代言人任家萱（Selina），也拖欠100多萬元的代言費。

「噓！星聞」綜合報導，林依晨過去代言PIOVINO眼鏡3年，經紀公司不但給出很大的代言費折扣，也很信任對方，因此在合約期滿後，雖還有300多萬元沒拿到，也未走訴訟程序追討。

豈料，後來該廠商還找來Selina當新任代言人，Selina除了出席公開記者會，也多次替品牌在社交網站發文宣傳；結果廠商故技重施，頭期款付了之後，去年底合約到期，仍未給付100多萬元尾款。此事因為Selina經紀公司找上林依晨經紀公司詢問，才得知雙方都被拖欠代言費。目前雙方經紀人表示已交由律師處理。

林依晨經紀人表示，和品牌合作約3年，最後一年對方突然不付款項，中間有開票 但又跳票，原想說對方一時有困難，善意放寬時間，後來發現他們一直在徵人，又找Selina代言，才覺得不對勁。