金莎新冠痊癒出院 曬自拍「氣色紅潤」

金莎新冠肺炎痊癒後曬出素顏自拍，看上去狀態不錯。（取材自微博）

女星金莎5月底透露感染新冠肺炎 ，是中國首名公開表示確診的藝人。她日前在社交平台發文表示已經治癒，並感謝醫護人員悉心照顧和各界的關心鼓勵，並透露出院後還需要居家隔離七天，會繼續分享隔離生活。

搜狐娛樂報導，金莎5日曬出一張素顏自拍，照片中她面色紅潤，看上去狀態不錯。表示新冠肺炎已經痊癒。在確診住院的幾天中，金莎持續寫日記：好好吃飯、好好做核酸、堅持更新，告訴生病的人不要害怕。她還詳細分享醫院給自己的治療方案。金莎說，入院第五天咳嗽非常嚴重，連骨頭都疼痛，醫生換了新藥。1日是金莎最後一次更新入院日記，表示咳嗽好轉很多，本來準備在兒童節發表新歌，沒想到最後在醫院唱了這首歌。

不少網友在評論區留言，有人恭喜金莎出院，也有一些網友想知道金莎痊癒後的狀態。金莎表示，出院之後還會進行7天居家隔離，會持續分享隔離生活。

金莎5月27日在朋友圈發文透露確診。金莎工作人員回覆媒體詢問說：「我們因為在杭州有拍攝的行程，根據防疫 規定安排在杭州濱江隔離酒店進行七加七的隔離生活。今天早上被疾控中心通知確診陽性，復核之後被120轉運到醫院進行治療。」

5月28日，金莎發布一段視頻報平安，表示27日晚間已被轉移到杭州的隔離醫院，自己狀態可以，只是有點咳嗽。她寫道：「謝謝大家對我的鼓勵和支持，我都收到了，看了很開心，希望能早點出院，也希望大家更注意防護，戴口罩 ，點一些新鮮水果，消毒消殺都要做到很好，希望大家都能平平安安度過這一難關，我們一起加油吧，我會加油的。」