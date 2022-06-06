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吳彥祖感嘆女兒9歲了 中國網友猛吐槽：你的中文我心疼

噓！星聞 綜合報導
吳彥祖發文引熱議。（取材自微博）
吳彥祖發文引熱議。（取材自微博）

47歲港星吳彥祖名模老婆Lisa S結婚至今已12年，夫妻倆婚後育有1名女兒，如今女兒已9歲，這也讓他在微博洩心聲，發文一出卻引來網友吐槽「你的中文我心疼」。

吳彥祖近日在微博分享女兒已9歲的心情，寫下：「我最喜歡的人昨天9歲了， 她的耳朵被打了耳洞。過去的9年過得如此之快， 她成長得如此之快。她的成長讓我很興奮， 但也讓我為我的小寶貝不再是我的小寶貝而感到難過！嘆息… 」。

許多網友見內文相當生硬，其中一句「讓我為我的小寶貝不再是我的小寶貝而感到難過」更引發中國網友熱議，紛紛猜測是不是用翻譯機翻譯出來的，有眼尖網友更發現吳彥祖的微博發文地是在美國。對此，網友們紛紛在留言區吐槽：「收手吧阿祖，不要再機翻了，可以發英文的」、「阿祖，你的機翻越來越奇怪了，實在不行我幫你翻吧……」、「你的中文我心疼，你的文字我還愛」、「希望您可以讓女兒學好中文」、「這個被動句用的我實在難受 你跟我聯繫 我教你中文 你教我英語」、「雖然你寫的內容很感動 但你的機翻讓我以為你的號被盜了」。

有趣的是，還有網友發現他的發文中時不時有著空隔，而這也引發不少網友留言：「阿祖，翻得挺好的，就是字縫有點大」、「阿祖是個講究人。字跟字都保持安全距離」。

吳彥祖發文引熱議。（取材自微博）
吳彥祖發文引熱議。（取材自微博）

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