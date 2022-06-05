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知情人士全說了 揭歐陽娜娜崩壞內幕

記者林士傑／即時報導
歐陽娜娜在中國全力發展演藝事業。取材自微博
歐陽娜娜在中國全力發展演藝事業。取材自微博

將過22歲生日的歐陽娜娜在中國全力發展演藝事業，曾有報導指出年收入破5億，演技飽受批評的她主攻真人秀綜藝節目，儘管頗受時尚品牌青睞，但在YouTube超過15萬人點閱的「鳳凰說」近日針對歐陽娜娜列出3大崩壞原因，質疑以她的能力在演藝圈還能混幾年呢？

「鳳凰說」上月底Po了1支影片「清純少女崩壞史：年少成名的大提琴美少女，為何變成觀眾眼中茶味滿滿、乾哥哥好多的崩壞女星？」，首先歐陽娜娜是著名星二代，頂著家族光環被稱天才大提琴美少女，出道後被公司以「每個女生都想活成歐陽娜娜」開始行銷，一步一步嶄露頭角。

不過，「鳳凰說」提到她接二連三的失言讓「學霸少女」人設一夕崩壞，論演技是場災難，2016年擔任「是！尚先生」女主角的演出表情浮誇、聲音不自然，一切都非常尷尬。再來她轉戰真人秀，部分行為被指沒家教，跟男性相處沒分寸的行徑十分不討人喜歡。

「鳳凰說」認為第3點是歌曲抄襲風波，「The Best For You」一曲旋律被網友指出神似美國樂團Shaed的「Trampoline」、Ariana Grande的「Stuck With You」以及Camila Cabello的「This Love」，最後鳳凰說表示歐陽娜娜出道8年來似乎仍在原地停留，口碑越來越差。

歐陽娜娜在中國全力發展演藝事業。取材自微博
歐陽娜娜在中國全力發展演藝事業。取材自微博

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