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甄子丹攜妻兒回老家祭祖 揭風水寶地

娛樂新聞組／綜合報導
香港影星甄子丹。（取材自微博）
香港影星甄子丹。（取材自微博）

香港影星甄子丹近日帶著妻兒一家人回廣東老家祭祖，並且在社媒上分享動態，引起了網友的熱議。

網易娛樂報導，據悉，甄子丹出生廣東省廣州市越秀區，早年跟隨家人前往香港發展，並且在香港出道，成為巨星。可是實際上，甄子丹的祖籍是在廣東的台山市。台山是廣東省最多華僑的地方之一，有很多人早年前往香港發展，包括著名藝人陳百強、曹達華等等。

甄子丹當天帶著嬌妻和孩子，開車到了台山，沿途的自然風景不錯，只是村落看起來相當老舊，比較落後。甄子丹一行人將車開到山腳下，步行經歷了一段時間的爬山涉水，終於來到了甄氏陵墓。

甄子丹帶著妻兒一家人回廣東老家祭祖，並在社媒上分享，引起網友熱議。（取材自抖音）
甄子丹帶著妻兒一家人回廣東老家祭祖，並在社媒上分享，引起網友熱議。（取材自抖音）

甄子丹指出，這一個甄氏陵墓是他的曾祖父的墳墓，隨後，甄子丹獻上了鮮花，帶領家人一起鞠躬。

從甄子丹曬出的動態可以看到，雖然周圍都是深山老林，可是甄氏陵墓的裝修，卻相當豪華。據悉，這是因為甄子丹曾經花巨資，為曾祖父特別修繕過甄氏陵墓。從甄氏陵墓的成色上可以看出，甄氏陵墓經歷上一次修繕並不久，看起來還很新。

而甄子丹之所以選擇這個位置作為曾祖父陵墓的地點，也是非常講究的。對於「風水學」相當信賴的甄子丹當年曾經邀請過香港著名風水大師前往查驗，最後選定了這一塊風水寶地。不得不說，甄氏陵墓看起來坐落的位置相當不錯，背有靠山，前面風景一覽無遺，看起來相當遼闊。

從甄子丹對於甄氏陵墓的重視，還有帶著妻兒祭拜的行動上，可以看出甄子丹是一個很念本的人。

這些年來，越來越多的香港明星選擇在內地定居，包括張一山、趙文卓、陳小春等等。有很大一部分原因是因為她們的祖先，本來就是在內地，所以會到內地定居，也算是葉落歸根的一種表現了。

據悉，甄子丹已在內地購買了物業，一家幾口人也打算在大灣區發展了。

甄子丹 香港 陳小春

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