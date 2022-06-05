劉亦菲攜手陳曉 「夢華錄」先相殺後相愛...

劉亦菲(左)和陳曉一開始就身處險境，雙雙負傷。（取材自微博）

由劉亦菲 、陳曉、柳岩、林允、徐海喬主演的古裝劇「夢華錄」日前開播，不論是演員演技、劇情，或是場景、服裝都引起網友熱烈討論。

北青網報導，預告中，錢塘茶舖老闆趙盼兒(劉亦菲飾)和身為掌管天下偵緝訪查的皇城司副使顧千帆(陳曉飾)，在調查「夜宴圖」的過程中遇到，二人身陷夜宴疑雲，也因此結緣。

「世上本無妖，人心藏禍端」，因皇后位高權重，坊間傳出一系列讖言，霎時人心惶惶，帝后離心。本欲到東京為自己討公道的趙盼兒，反被潑了一身污水，和好姐妹孫三娘(柳岩飾)、宋引章(林允飾)一起慘遭驅逐。而打破一切困境的關鍵，就在於那幅失落的「夜宴圖」真跡，眾人最終的結局指向何方，還有待觀眾親自到劇中尋找答案。

劇中，趙盼兒與顧千帆第一天就上演互救循環的緣分戲碼。錢塘初相識，二人均因身分屏障未給彼此留下好印象，後機緣巧合同時捲入「夜宴圖」謎案，身處險境雙雙負傷。從錢塘至東京。後面歷經多次互相救助，二人逐漸改觀過往認知，情愫暗生。直至歷經波折終成彼此生命中的守護者，書寫出一段至誠至真的愛情故事，為觀眾帶來一波又一波撒糖轟炸。

劉亦菲(左)和林允(右)在劇中是一對好姐妹。（取材自微博）

不止趙盼兒與顧千帆的情感戲凝聚高糖，三姐妹的閨密情誼亦真摯可期。平民出身的趙盼兒、孫三娘和宋引章三人，在面對命運的不公和外界的流言蜚語時，相互扶持不離不棄，一次次攜手向命運發起挑戰，終於守得自己的本心，將本劇「深情大義，女子風骨」的高深立意演繹得淋漓盡致。