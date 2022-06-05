我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登以色列、沙烏地出訪計畫 傳延後至7月

加拿大擬管制手槍買賣 全國掀起搶購潮

郭采潔「浪姐」兩樣情 被批妖魔化淚崩

娛樂新聞組／綜合報導
郭采潔聽到隊友的歌詞解析，在後台崩潰落淚。（取材自微博）
郭采潔聽到隊友的歌詞解析，在後台崩潰落淚。（取材自微博）

中國選秀節目「乘風破浪的姐姐」微博官網宣布第三季名單，一共有30位女星，名單與概念照一出，網友紛紛吐槽照片修得太超過，有網友忍不住說「郭采潔那張令我憤怒」、「郭采潔這張親媽都認不出來」。

郭采潔參加「乘風破浪」，卻被發現照片修得連粉絲都認不出來。（取材自微博）
郭采潔參加「乘風破浪」，卻被發現照片修得連粉絲都認不出來。（取材自微博）

ETtoday報導，女星王心凌近日因在「乘風破浪」穿著制服重新演繹「愛你」人氣翻紅，節目中同為台灣藝人的郭采潔卻受到兩極評價，甚至有人無法接受她的形象改變批她已「妖魔化」，她日昨透過影片分享自己在後台的真實心情，坦承自己第一次在節目中「被擊潰」，無法止住眼淚。

郭采潔21歲在台灣甫出道時被打造成「優格女孩」，以清新形象走跳演藝圈，之後跨足戲劇圈一開始也是演出搞怪學生妹、清純帶點靈氣的女子等角色，直到演出電影「小時代」顧里一角，除了在中國打開知名度，冷傲獨立的都會女性形象也開始被套用在她身上。

紅極一時的郭采潔中途卻遭緋聞纏身，即使幾度出面否認，仍無法改變大眾視線，後來她將事業重心轉往中國，風格也劇變，參差不齊的短瀏海、鮮艷顏色的長眼線相當前衛，卻來引來無法接受她形象改變的粉絲批評「妖魔化了」。

郭采潔近日透過影片坦承，在準備「浪姐」第一次舞台表演時，聽到隊友趙夢解讀歌曲「自己」歌詞「用一片麵包解決你的不安」，就像是某一天自己特別不好的時候，突然吃到一個特別好吃的，或突然被看似無聊的劇逗笑了，或有人突然和你說一句話，「就像一根浮木給你抓住」，這段解析完全打中她的心，讓她完全止不住眼淚。

郭采潔在影片中眼眶泛淚地說：「就在那個當下，我整個人瞬間被衝破，那天是我第一次在『乘風破浪』的日子裡，第一次被擊潰，而且是眼淚停不下來。」讓她意識到原來有時要的並不多，小小的東西都可以成為難受時刻的一個喘息，她眼眶泛紅，相當有感觸。

郭采潔透露心聲：「以為的學會了，再不會落得同樣的傷了……總有一天終究再次陷落⋯那麼笑一笑和解吧！世界上最愛你的人，是自己。」似乎道盡出道15年的心聲。

如今的郭采潔如「自己」歌詞裡，已懂得「如若變成生命中的情不自禁，那就用最溫熱的手臂擁抱自己」，也誠如她在節目中受訪時所說的，無論大眾記得的她是什麼樣子，「姐已經36歲了，這些年擁有了自己的樂隊，2021年做了Live house巡演，你不知道沒關係，我來找你了」。

電影 王心凌 緋聞

上一則

拉丁天后夏奇拉斬11年戀情 與球星男友分手

下一則

柯震東突開直播放送「尿尿」 親曝確診後性慾狀況

延伸閱讀

動物園PO「烏黑短假髮」照 真相曝光讓人傻眼

動物園PO「烏黑短假髮」照 真相曝光讓人傻眼
國歌乎？悲歌乎？

國歌乎？悲歌乎？
王心凌穿制服秀美腿辣跳「愛你」 不怕變成甜心奶奶

王心凌穿制服秀美腿辣跳「愛你」 不怕變成甜心奶奶
「浪姐3」王心凌重披制服唱愛你 阿嬌蒙眼開唱

「浪姐3」王心凌重披制服唱愛你 阿嬌蒙眼開唱

熱門新聞

劉德華時常透過官網「華仔天地」跟粉絲互動。（圖：台灣映藝提供）

端午前夕祝福曝光 劉德華驚喜曬「2個兒子」

2022-06-02 18:26
知名網紅分析，王心凌會翻紅不是沒有原因的。 （取材自微博）

百萬網紅揭王心凌翻紅關鍵：大家聊天她洗碗

2022-05-30 02:30
鄭欣宜今天滿35歲。圖／摘自臉書

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

2022-05-30 14:28
S媽對大S遭前夫爆料攻擊十分心疼。取材自臉書

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

2022-05-30 08:35
「乘風破浪」釋出花絮照片，王心凌相當用功，被網友讚是大學生。圖／摘自微博

王心凌照片流出 罕吐真心話：小沮喪

2022-05-29 10:58
汪小菲疑似親密照曝光。圖／摘自快手

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

2022-05-31 10:15

超人氣

更多 >
特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭
中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡

中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡
南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮

南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮
印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一

印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一
紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕

紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕