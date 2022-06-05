郭采潔「浪姐」兩樣情 被批妖魔化淚崩

郭采潔聽到隊友的歌詞解析，在後台崩潰落淚。（取材自微博）

中國選秀節目「乘風破浪的姐姐」微博官網宣布第三季名單，一共有30位女星，名單與概念照一出，網友紛紛吐槽照片修得太超過，有網友忍不住說「郭采潔那張令我憤怒」、「郭采潔這張親媽都認不出來」。

郭采潔參加「乘風破浪」，卻被發現照片修得連粉絲都認不出來。（取材自微博）

ETtoday報導，女星王心凌 近日因在「乘風破浪」穿著制服重新演繹「愛你」人氣翻紅，節目中同為台灣藝人的郭采潔卻受到兩極評價，甚至有人無法接受她的形象改變批她已「妖魔化」，她日昨透過影片分享自己在後台的真實心情，坦承自己第一次在節目中「被擊潰」，無法止住眼淚。

郭采潔21歲在台灣甫出道時被打造成「優格女孩」，以清新形象走跳演藝圈，之後跨足戲劇圈一開始也是演出搞怪學生妹、清純帶點靈氣的女子等角色，直到演出電影 「小時代」顧里一角，除了在中國打開知名度，冷傲獨立的都會女性形象也開始被套用在她身上。

紅極一時的郭采潔中途卻遭緋聞 纏身，即使幾度出面否認，仍無法改變大眾視線，後來她將事業重心轉往中國，風格也劇變，參差不齊的短瀏海、鮮艷顏色的長眼線相當前衛，卻來引來無法接受她形象改變的粉絲批評「妖魔化了」。

郭采潔近日透過影片坦承，在準備「浪姐」第一次舞台表演時，聽到隊友趙夢解讀歌曲「自己」歌詞「用一片麵包解決你的不安」，就像是某一天自己特別不好的時候，突然吃到一個特別好吃的，或突然被看似無聊的劇逗笑了，或有人突然和你說一句話，「就像一根浮木給你抓住」，這段解析完全打中她的心，讓她完全止不住眼淚。

郭采潔在影片中眼眶泛淚地說：「就在那個當下，我整個人瞬間被衝破，那天是我第一次在『乘風破浪』的日子裡，第一次被擊潰，而且是眼淚停不下來。」讓她意識到原來有時要的並不多，小小的東西都可以成為難受時刻的一個喘息，她眼眶泛紅，相當有感觸。

郭采潔透露心聲：「以為的學會了，再不會落得同樣的傷了……總有一天終究再次陷落⋯那麼笑一笑和解吧！世界上最愛你的人，是自己。」似乎道盡出道15年的心聲。

如今的郭采潔如「自己」歌詞裡，已懂得「如若變成生命中的情不自禁，那就用最溫熱的手臂擁抱自己」，也誠如她在節目中受訪時所說的，無論大眾記得的她是什麼樣子，「姐已經36歲了，這些年擁有了自己的樂隊，2021年做了Live house巡演，你不知道沒關係，我來找你了」。