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郎朗結婚3周年端蛋糕曬夫妻合照 吉娜小露纖腰

娛樂新聞組／綜合報導
郎朗（右）與妻子吉娜。（取材自微博）
郎朗（右）與妻子吉娜。（取材自微博）

鋼琴家郎朗日前曬出與妻子吉娜的合影，慶祝結婚三周年。照片中，郎朗手裡拿著蛋糕對鏡微笑；一旁的吉娜穿櫻桃白襯衫，凸顯纖細鎖骨，露出肚臍配緊身牛仔褲，大秀身材，一手抱花一手摟丈夫胳膊。

網易娛樂報導，郎朗於三年前曬出九張婚紗照並發文表白小13歲的妻子，「我找到我的愛麗絲啦，她是吉娜·愛麗絲」，驚喜公布與吉娜的婚訊。兩人在法國凡爾賽宮舉辦婚禮晚宴，並上演四手聯彈為來賓奏上一曲。

郎朗（右）曬與妻子合照慶結婚三周年，吉娜懷抱鮮花。（取材自微博）
郎朗（右）曬與妻子合照慶結婚三周年，吉娜懷抱鮮花。（取材自微博）

去年1月，郎朗與吉娜的孩子「小聽眾」出生，此後寶寶的百天、周歲等重要日子，夫妻倆一天未落下，甚至優先於夫妻倆的紀念日子。結婚三年來兩人感情和睦，也經常在音樂會和綜藝節目上幸福合體，給觀眾撒糖，被網友們稱為「黏糕夫婦」。兩人曾在多個場合公開秀恩愛，更參加夫妻真人秀「幸福三重奏」的第二季，兩人的甜膩程度讓網友吃飽狗糧。

吉娜曾創作過多首樂曲，在柏林愛樂大廳舉辦過三次音樂會，也曾多次在中國與廣州、深圳、瀋陽交響樂團合作進行音樂會演出。除了音樂上的才能，她頗具語言天賦，原本就精通德語、英語、法語、韓語等多國語言，如今也說上了一口流利的中文，甚至東北方言。

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