進度超前郝劭文 釋小龍傳祕婚 愛女照曝光

釋小龍傳出已結婚，並育有一女。（取材自微博）

童星出身的釋小龍與郝劭文，18年前主演電影 「新烏龍院」，憑著呆萌的小和尚形象暴紅。現在都已年過30的兩人，似乎紛紛走入人生新階段，上個月郝劭文向化妝師女友林寧瑞求婚成功，還在520當天曬出甜蜜合照，沒想到釋小龍近日也傳出低調結婚，更已經升格人父，育有一女。

中國媒體報導，微博主「推理君江小宴」日前曬出疑似釋小龍帶著妻女出遊的照片，寫道：「釋小龍老婆帶女兒出行，愛女正面照首曝光，小童星偷偷當爸了大家都不知道。」照片中疑似釋小龍老婆的女子穿著白色細肩帶背心，和保母推著坐在玩具推車上玩手機 的小女孩，推測就是釋小龍的女兒。

釋小龍傳已低調結婚，被外界拍到老婆帶女兒外出照片。（取材自微博）

雖然釋小龍對此尚未出面回應，不過該則消息已引起許多網友關注。不少人驚訝問：「釋小龍什麼時候結婚的？」也有人認為釋小龍今年已34歲，結婚生子很正常，甚至自嘲「人家都有孩子了，我還單身」。

而或許因童星出身給人的印象太強烈，更多粉絲直言「總覺得他比我小，結果人家都有孩子了」、「前陣子郝劭文結婚，現在釋小龍有小孩，看來我們是真的老囉！」

不過這張偷拍的照片也引起眾怒：「有没有職業素養，不拍别的拍别人女兒這就過分了」、「憑什麼曝光未成年人的正面照」、「幹嘛曝光小朋友照片」。

釋小龍在「新烏龍院」飾演武功高強的小和尚，被譽為李連杰 接班人，靠著實力在演藝圈奮鬥；不過鮮少人知道他其實是富二代，父親陳同山是少林寺武術學校的校長，更是「少林寺十八金剛」之一，名下擁有影視、餐飲、武術等9間公司之外，更靠房地產致富成為億萬富翁。