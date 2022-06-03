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汪小菲連爆出軌兩岸砲轟 示軟不告狗仔 他讚有救

娛樂新聞組／綜合報導
汪小菲日前直播時，就曾經滿臉鬍渣，呈現憔悴模樣。（取材自微博）
汪小菲日前直播時，就曾經滿臉鬍渣，呈現憔悴模樣。（取材自微博）

資深狗仔葛斯齊因爆出多張汪小菲和張穎穎的私密照，汪小菲在微博發文表示要提告，葛斯齊氣得爆料汪小菲婚內出軌多名女子並提出證據，引起譁然。而汪小菲被爆料多項醜聞後遭兩岸網友痛罵，不過他都低調神隱。事隔兩天他打起精神外出，從媒體拍攝影片中發現汪小菲穿著白色短袖上衣，慢慢走到車門上車，整個人無精打采，被中國媒體形容是「失魂落魄」、「生無可戀」。

此外，由於汪小菲不認出軌張穎穎，讓葛斯齊原本預告將開直播，公開汪小菲的「後宮佳麗史」；不過到了預定時間他卻沒有現身，隨後在臉書表示，因為技術原因，導致直播延誤，「我們換另一種方式，可能用短影音呈現。」據知，葛斯齊反悔爆料是因汪小菲不對他提告，雙方態度軟化已達成協議。

爆出軌後首露面，汪小菲看起來神情落寞。（取材自微博）
爆出軌後首露面，汪小菲看起來神情落寞。（取材自微博）

另一方面，葛斯齊近日表示，2017年在桃園機場準備跟拍田馥甄，卻看到汪小菲與一名老奶奶聊天，隨後這名老奶奶便搭著汪小菲的座車到S Hotel。汪小菲下車後不忘叮嚀司機注意事項，司機接著便載老奶奶到台北車站，還幫老奶奶把行李推到高鐵站。

葛斯齊隨後找上老奶奶，一問之下得知老奶奶剛從美國回來、急著趕高鐵到南部，恰巧遇上好心人載一程。葛斯齊告訴老奶奶，那個好心人就是大S老公汪小菲，老奶奶這才恍然大悟地拿出剛拿到的名片。這段過往暖心事蹟也讓葛斯齊大讚：「汪小菲！你其實還是有救的！」

汪小菲 徐熙媛 大S

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