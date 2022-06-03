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張穎穎靠墮胎撈錢、整張臉換新？喊告爆料者「追責到底」

娛樂新聞組／綜合報導
張穎穎否認靠流產騙錢，強調已走法律途徑自證清白。（取材自小紅書）
張穎穎否認靠流產騙錢，強調已走法律途徑自證清白。（取材自小紅書）

女星張穎穎被爆介入汪小菲大S的婚姻，早前被抓包同款衣物，還傳出疑似同居，不過兩人未認戀情，近日則遭資深狗仔葛斯齊爆料親密照。近日更有網友加碼爆料張穎穎年齡、學歷造假，還會利用流產獲取利益，張穎穎則親自發文稱爆料內容為造謠，表示已請律師維權。

「噓！星聞」報導，中國狗仔「推理君江小宴」發文，爆料有知情人士透露張穎穎原名「張穎」，並提供一系列她「變臉」前的照片，當中包括與導演王晶的合照。其實，日前就有自稱是張穎穎同學的網友爆料，張穎穎曾被中年有婦之夫以一個月10萬人民幣（約1.49萬美元）包養，收下對方送的價值人民幣80多萬（約11.9萬美元）汽車，交往期間還曾懷孕、流產，因此撈到一大筆錢。同學表示，張穎穎嘗到甜頭後再對汪小菲故技重施，靠墮胎獲得房子和豪車。

張穎穎在一天之內，連發三篇文否認靠流產騙錢的傳聞。（取材自微博）
張穎穎在一天之內，連發三篇文否認靠流產騙錢的傳聞。（取材自微博）

其他網友「張穎穎除了身高其他都是假的」，更稱「還真是一個瓜牽動無數瓜」，甚至有網友開玩笑「知情人士該不會是小菲吧」。

對此，張穎穎先在微博嚴正聲明，指控網友惡意捏造事實，並已委託律師提告。晚間她再發兩篇文，透露已向法院遞交立案的相關資料，會向該爆料網友追責到底，也盼大眾勿造謠，勿傳謠，她說道：「我相信法律的公正」。

汪小菲 導演 大S

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